Путин поручил Минстрою за 3 года отказаться от долевого строительства

Путин поручил Минстрою за 3 года отказаться от долевого строительства

Владимир Путин поручил разработать план по отказу от долевого строительства — на это должно уйти 3 года, сказано в Перечне поручений по итогам совещания с членами правительства РФ, выложенном на официальном сайте Кремля. Заменить долевое участие россиян в строительстве должно проектное финансирование.


«Совместно с Банком России и АО "Агентство ипотечного жилищного кредитования“ утвердить план мероприятий („дорожную карту“) по поэтапному замещению в течение трех лет средств граждан, привлекаемых для создания многоквартирных домов и иных объектов недвижимости, банковским кредитованием и иными формами финансирования, минимизирующими риск для граждан», — говорится в тексте документа.


Конкретный план перехода будет готов к 15 декабря.


«Президент поставил задачу в целом проработать поэтапную возможность, после того как будут введены в действие окончательные жесткие требования к застройщикам (которые вступают в силу 1 июля 2018 года), уже начать работу по поэтапному переходу через банковское сопровождение от долевого строительства к проектному финансированию с использованием банков», — цитируют РИА Новости главу Минстроя Михаила Меня.


Долевое строительство – это продажа жилья на этапе, когда здание не достроено. По данным издания «Ведомости», на сегодняшний день 90% жилья в России строят на деньги дольщиков и соинвесторов.

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