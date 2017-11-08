Водитель иномарки сбил молодую девушку на Ипподромской
Вечером 7 ноября на пересечении улиц Ипподромской и Военной в Центральном районе Новосибирска на пешеходном переходе сбили девушку.
ДТП произошло около 19:15 недалеко от ТЦ «Аура».
«Недалеко от дома
По информации пресс-службы ГУ МВД, сейчас проводится проверка и выясняются все обстоятельства случившегося.
Ночью 4 ноября на дороге под Новосибирском произошла серьёзная авария — Toyota RAV4 сбила пешехода, который скончался на месте.
Напоминаем, что мы круглосуточно ждём от вас сообщения — теперь, чтобы сообщить нам новость, вам не нужно ждать утра — мы принимаем ваши заявки круглосуточно. Присылайте свои сообщения через WhatsApp, Viber и Telegram по номеру 8-923-157-00-00, на почту news@ngs.ru или через кнопку «Сообщи свою новость» на нашем сайте. Не забывайте указывать контактный телефон!
Подписывайтесь на нашу страничку в Facebook, чтобы не пропустить самые важные события, фото и видео дня.
Александр Сильченко
Фото Александра Ощепкова