Водитель иномарки сбил молодую девушку на Ипподромской

Девушку госпитализировали
Девушку госпитализировали

Вечером 7 ноября на пересечении улиц Ипподромской и Военной в Центральном районе Новосибирска на пешеходном переходе сбили девушку.


ДТП произошло около 19:15 недалеко от ТЦ «Аура».


«Недалеко от дома № 5 на улице Военной молодой человек за рулём Toyota Corolla совершил наезд на регулируемом пешеходном переходе на девушку 1994 года рождения. Девушка госпитализирована с травмами различной степени тяжести», — рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области.


По информации пресс-службы ГУ МВД, сейчас проводится проверка и выясняются все обстоятельства случившегося.


Ночью 4 ноября на дороге под Новосибирском произошла серьёзная авария — Toyota RAV4 сбила пешехода, который скончался на месте


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