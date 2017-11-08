«Холидей» продаст крупному ритейлеру 11 магазинов в Новосибирске

«Холидей» продаст «Ленте» 22 магазина по всей Сибири
«Холидей» продаст «Ленте» 22 магазина по всей Сибири

Торговая сеть  «Лента» договорилась с новосибирской компанией «Холидей» о покупке у нее 22 магазинов формата супермаркет. Об этом сегодня сообщила газета «Ведомости» со ссылкой на заявление представителей самой «Ленты».


В сделку должны войти магазины во всех регионах присутствия «Холидея», в том числе 11 в Новосибирске. Какие конкретно торговые точки будут проданы, издание не сообщает, однако можно предположить, что речь идет о крупных магазинах площадью свыше 1000 кв. м — именно такие помещения нужны сейчас «Ленте» для развития собственной сети супермаркетов, которые эта компания открывает в Новосибирске с начала этого года.


О том, что «Холидей» ведёт переговоры с потенциальными покупателями своих активов, корреспонденту НГС.НОВОСТИ заявлял еще в начале октября основной владелец компании Николай Скороходов. Тогда в СМИ появилась информация о том, что таким покупателем может стать сеть «Магнит», однако, по словам Скороходова, никаких договоренностей на тот момент не было ни с одним претендентом.  


Получить комментарии у представителей «Холидея» сегодня оперативно не удалось. 


У «Холидея» сейчас в Новосибирске 35 супермаркетов «Холидей Классик», 21 магазин «Сибириада» и 54 «Холди дискаунтеров». В свое время компания сама активно скупала активы в других регионах. Самая крупная сделка такого рода — поглощение кемеровской «Коры» в 2009 году. После этого владельцы «Холидея» сами вели переговоры о продаже с крупнейшим российским ритейлером X5 Group, но сделка так и не состоялась.


У «Ленты», по данным 2ГИС, сейчас в Новосибирске 9 гипермаркетов и 12 супермаркетов. Как ранее сообщали НГС.НОВОСТИ, в скором времени 13-й по счету магазин сети откроется в деловом центре «СитиЦентр» на улице Депутатской.

Прочтений: 2069
Читайте НГС.НОВОСТИ там, где удобно
Сообщите свою новость
Нашли ошибку? Ctrl+Enter
Комментарии (6)6
Добавить комментарийВсе комментарии

НГС.БИЗНЕС

весь НГС.БИЗНЕС

АФИША

вся АФИША

SHE

весь SHE

НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

все статьи НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

АВТО

Все статьи НГС.АВТО

НГС.РАБОТА

все статьи НГС.РАБОТА

Лента новостей


Авторские колонки

Новости звёзд

Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку
все материалы
Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку

Сообщи свою новость

Здесь вы можете оставить информацию, фотографии и видео с любыми событиями, свидетелями которых вы стали, обо всём, что происходит в городе и области. Ждём. Мы работаем для вас!
Ваше имя
Сообщите новостьПрикрепите доказательства: ссылки на видео и аудио вставьте в текст сообщения, загрузите фото
Фото
Эл. почта или телефон
Докажите что вы не робот
Ваше сообщение отправлено