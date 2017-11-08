«Холидей» продаст крупному ритейлеру 11 магазинов в Новосибирске

«Холидей» продаст «Ленте» 22 магазина по всей Сибири

Торговая сеть «Лента» договорилась с новосибирской компанией «Холидей» о покупке у нее 22 магазинов формата супермаркет. Об этом сегодня сообщила газета «Ведомости» со ссылкой на заявление представителей самой «Ленты».







В сделку должны войти магазины во всех регионах присутствия «Холидея», в том числе 11 в Новосибирске. Какие конкретно торговые точки будут проданы, издание не сообщает, однако можно предположить, что речь идет о крупных магазинах площадью свыше 1000 кв. м — именно такие помещения нужны сейчас «Ленте» для развития собственной сети супермаркетов, которые эта компания открывает в Новосибирске с начала этого года.







О том, что «Холидей» ведёт переговоры с потенциальными покупателями своих активов, корреспонденту НГС.НОВОСТИ заявлял еще в начале октября основной владелец компании Николай Скороходов. Тогда в СМИ появилась информация о том, что таким покупателем может стать сеть «Магнит», однако, по словам Скороходова, никаких договоренностей на тот момент не было ни с одним претендентом.





Получить комментарии у представителей «Холидея» сегодня оперативно не удалось.







У «Холидея» сейчас в Новосибирске 35 супермаркетов «Холидей Классик», 21 магазин «Сибириада» и 54 «Холди дискаунтеров». В свое время компания сама активно скупала активы в других регионах. Самая крупная сделка такого рода — поглощение кемеровской «Коры» в 2009 году. После этого владельцы «Холидея» сами вели переговоры о продаже с крупнейшим российским ритейлером X5 Group, но сделка так и не состоялась.







У «Ленты», по данным 2ГИС, сейчас в Новосибирске 9 гипермаркетов и 12 супермаркетов. Как ранее сообщали НГС.НОВОСТИ, в скором времени 13-й по счету магазин сети откроется в деловом центре «СитиЦентр» на улице Депутатской.