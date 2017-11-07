Спасатели вызволили ребёнка, запершегося в квартире

Ребенок закрылся, пока родители выносили мусор
Ребенок закрылся, пока родители выносили мусор

Днем 7 ноября спасатели Муниципальной аварийно-спасательной службы (МАСС) открыли квартиру, в которой заперся ребёнок.


3-летний ребенок закрыл дверь на задвижку, пока родители ходили выносить мусор.


«На все уговоры открыть дверь ребёнок не реагировал. Тогда родители позвонили в Муниципальную аварийно-спасательную службу и попросили помочь открыть дверь. Так как квартира находилась на первом этаже дома, спасатели проникли внутрь через пластиковое окно на балконе», — сообщается в официальной группе МАСС в соцсети «ВКонтакте».


По информации МАСС, ребёнок все время находился на балконе и наблюдал за спасателями.


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Часто оставленные без присмотра дети падают из открытых окон. Так, 28 августа двое маленьких детей выпали из окон жилых высоток в Дзержинском и Железнодорожном районах Новосибирска. 

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