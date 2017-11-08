На площади Ленина появился новый фастфуд с греческой шаурмой

Гирос в пите стоит в заведении от 135 рублей за порцию





В Новосибирске в торгово-офисном комплексе на площади Ленина готовится к открытию первое новосибирское заведение сети Giros Master.





Главным блюдом закусочной станет мясо с овощами, завернутое в толстую греческую питу, — пресную лепешку.







Giros Master открывают рестораторы из Алтайского края (Рубцовск) — там им принадлежит, в частности, итальянский ресторан «Мама Миа». Как убедился корреспондент НГС.НОВОСТИ, в зале уже почти все готово к приему посетителей — не хватает только части столешниц. Тем не менее, Giros Master уже работает в «тренировочном режиме» — в заведении бесплатно кормят друзей и знакомых.







«Мы хотим окончательно отработать вкус и подачу с самыми разными посетителями, чтобы к моменту начала настоящей работы быть полностью уверенными в своем продукте», — пояснил совладелец заведения Александр Пироженко. Точную дату открытия рестораторы назвать затруднились, но готовы сделать это в ближайшее время.







Зал почти готов к роботе, но кормят здесь пока только своих





По словам ресторатора, концепцию заведения его создатели позаимствовали у одноименной закусочной в Краснодаре, где больше месяца проходили практику. При этом Пироженко уточняет, что сибирский Giros Master будет развиваться самостоятельно и даже в будущем планирует продавать собственную франшизу.







Главное блюдо заведения — гирос, греческий аналог шаурмы, который здесь делают, как в пшеничной тортилье (тонкая лепешка), так и в пите (толстая лепешка), которую в закусочной обещают готовить под заказ. Мясо жарится на вертикальном вертеле.







Сотрудники учатся на ходу





Кроме привычного для новосибирцев свертка в Giros Master будут с питой делать своего рода сэндвич (здесь его называют «скепасти»), когда мясо и овощи помещаются между двух пит (от 175 рублей) и пиццу (от 255 рублей за круг).







В здании на Ленина, 1 Giros Master занял помещение на первом и втором этажах со стороны Первомайского сквера. Пока к открытию готов только нижний этаж, ремонт на верхнем начнется после открытия.







Точную дату открытия рестораторы назвать затруднились, но готовы сделать это в ближайшее время





Судя по всему, алтайские рестораторы настроены решительно. Как сообщил Александр Пироженко, он уже ищет помещения для новых точек будущей сети.







Когда точно заработает Giros Master на Ленина, ресторатор сообщить затруднился, ограничившись обещанием сделать это как только будут устранены все недочеты.





«Гирос» — сравнительно новое название для новосибирского общепита. В 2011 году закусочная Pitta Gyros открылось в павильоне у ЦУМа, однако, заведение проработало не больше года. Этим летом свежеприготовленную питу добавила в меню сеть «Дядя Дёнер». А в сентябре заработало кафе «Кука», где гирос также является одним из базовых блюд.







Giros Master — не первая попытка алтайских предпринимателей штурмовать новосибирский ресторанный рынок. Здесь уже пыталась работать сеть баров «Ганс» (единственное заведение закрылось менее чем через полгода после открытия). Большего успеха достигли владельцы баров «Бочкари», открывшие в городе уже два крупных заведения.