Хоккей: «Сибирь» взяла реванш над командой из Братиславы

Сегодня, 7 ноября, новосибирский хоккейный клуб «Сибирь» одержал победу над «Слованом» из Братиславы в домашнем матче чемпионата Континентальной хоккейной лиги со счётом 3:1 (1:0, 1:0, 1:1).


Первая шайба влетела в ворота «Слована» уже на 7-й минуте матча. «[Игорь] Левицкий классно играет на добивание после броска [Андрея] Ермакова и выводит "Сибирь" вперёд!» — сообщается в онлайн-трансляции на сайте ХК «Сибирь».


Во второй двадцатиминутке новосибирцы в очередной раз остались в большинстве и закрепили преимущество. Шайбу в ворота соперников отправил нападающий «Сибири» Патрик Закриссон.


Словакская команда ответила голом в третьем периоде, когда численный перевес оказался на её стороне. Впрочем, уже спустя четыре минуты «Сибири» удалось отыграться. «Передача из-за ворот, и Андрей Ермаков со средней дистанции делает счет 3:1!» — говорится в тексте онлайн-трансляции.


Эту шайбу новосибирские хоккеисты также забросили в большинстве.


Ворота «Сибири» в матче защищал Александр Салак. 



В прошлый раз новосибирская команда встречалась со «Слованом» в начале сентября и проиграла ему со счётом 1:2.


Сейчас «Сибирь» располагается на восьмой строчке турнирной таблицы Восточной конференции КХЛ. Следующую игру новосибирские хоккеисты проведут 13 ноября в Нижнекамске против местного «Нефтехимика».

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