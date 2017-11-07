Хоккей: «Сибирь» взяла реванш над командой из Братиславы
Сегодня, 7 ноября, новосибирский хоккейный клуб «Сибирь» одержал победу над «Слованом» из Братиславы в домашнем матче чемпионата Континентальной хоккейной лиги со счётом 3:1 (1:0, 1:0, 1:1).
Первая шайба влетела в ворота «Слована» уже на 7-й минуте матча. «[Игорь] Левицкий классно играет на добивание после броска [Андрея] Ермакова и выводит "Сибирь" вперёд!» — сообщается в онлайн-трансляции на сайте ХК «Сибирь».
Во второй двадцатиминутке новосибирцы в очередной раз остались в большинстве и закрепили преимущество. Шайбу в ворота соперников отправил нападающий «Сибири» Патрик Закриссон.
Словакская команда ответила голом в третьем периоде, когда численный перевес оказался на её стороне. Впрочем, уже спустя четыре минуты «Сибири» удалось отыграться. «Передача из-за ворот, и Андрей Ермаков со средней дистанции делает счет 3:1!» — говорится в тексте онлайн-трансляции.
Эту шайбу новосибирские хоккеисты также забросили в большинстве.
Ворота «Сибири» в матче защищал Александр Салак.
В прошлый раз новосибирская команда встречалась со «Слованом» в начале сентября и проиграла ему со счётом 1:2.
Сейчас «Сибирь» располагается на восьмой строчке турнирной таблицы Восточной конференции КХЛ. Следующую игру новосибирские хоккеисты проведут 13 ноября в Нижнекамске против местного «Нефтехимика».
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Ольга Хмелевская
Скриншот на превью и видео video.khl.ru