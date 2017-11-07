Новосибирская область обогнала соседние регионы по строительству новых квартир





На Новосибирскую область приходится четверть построенного в Сибири жилья

В 2017 году Новосибирская область строит жильё активнее, чем другие регионы Сибири.





«В январе – сентябре 2017 года в Сибирском федеральном округе введено жилых домов общей площадью 4,3 млн кв. м, что на 13% меньше, чем в январе – сентябре 2016 года. Больше всего введенного жилья приходится на Новосибирскую область (1025,2 тыс. кв. м.)», — подсчитали аналитики Новосибирскстата.







Только в Новосибирске с начала года построили 54 многоэтажных дома с 11,7 тысячи квартир и два малоэтажных дома с 28 квартирами. Активнее всего многоэтажками застраиваются Ленинский и Кировский районы, сообщали ранее в пресс-центре мэрии Новосибирска.







Немного отстаёт от Новосибирской области по строительству квартир Кемеровская область: в этом регионе за девять месяцев появилось 620,7 тысячи кв. м нового жилья. С этим показателем Кузбасс занимает второе место в Сибири. На третьем месте оказался Красноярский край с 590,4 тысячи квадратных метров новых квартир.





Медленнее всего продвигается строительство жилья в Республика Тыва: в этом регионе за девять месяцев строители ввели в эксплуатацию 53,9 тысячи квадратных метров жилья.