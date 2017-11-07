Продажа земли под Новосибирском довела чиновника до уголовного дела

Барышевский сельсовет возглавляет Олег Посметный

В Новосибирской области под уголовное дело попал глава Барышевского сельсовета — его подозревают в незаконном распоряжении землёй.





Возбуждения уголовного дела добилась прокуратура Новосибирской области, которая провела проверку в Барышево после жалоб жителей посёлка Ложок.







«Проверка показала, что чиновник неправомерно издавал постановления, которыми земельным участкам присваивалась иная категория, изменялся вид разрешенного использования. В последующем земли незаконно продавались сотрудникам администрации сельсовета, их родственникам, юридическим лицам, несмотря на значительное количество заявлений граждан–льготников — многодетных семей, имеющих право на бесплатное внеочередное предоставление земельных участков», — сообщили в пресс-службе прокуратуре Новосибирской области.







В ведомстве уточнили, что всего глава сельской администрации без аукциона передал желающим больше 300 га земли, распоряжаться которой мог только региональный департамент имущества и земельных отношений.





В прокуратуре напомнили, что уже приняли меры, которые позволят вернуть 250 га незаконно переданной земли. «В суды предъявлено 10 исков о расторжении договоров купли-продажи, аренды земельных участков между администрацией сельсовета и коммерческими организациями, из них удовлетворены уже 5 исков», — рассказали в облпрокуратуре.



Кроме того, мировой судья по инициативе прокуратуры оштрафовал главу Барышевского сельсовета по ст. 5.59 КоАП РФ (нарушение порядка рассмотрения обращений граждан). А следователи возбудили в отношении него уголовное дело о халатности (ч. 1 ст. 293 УК РФ) и превышении должностных полномочий (ч. 2 ст. 286 УК РФ).





Также под уголовное дело о мошенничестве попал неизвестный пока представитель ООО «МСК», который позволил компании выкупить земли без оснований. По закону это возможно, только если в собственности у покупателя есть какие-то постройки на приобретаемой территории.





«Неустановленное лицо представило недостоверные сведения о наличии объекта капитального строительства на земельном участке, что позволило незаконно приобрести землю у администрации сельсовета по договору купли-продажи», — пояснили в облпрокуратуре.





Ранее глава Барышевского сельсовета Олег Посметный отверг все обвинения в превышении полномочий и заявил, что прокуратура пытается «раскачать ситуацию». «Я, конечно, поражён заявлениями прокуратуры. Я называю это "желаемое выдать за действительное". Громогласно заявлять о том, что всё было нарушено [странно], прокуратура же не царь и бог, это же просто надзирательный орган. Но если вы считаете так, а мы считаем так, то давайте встретимся в суде и расставим все точки над i», — заявлял глава сельсовета.