Продажа земли под Новосибирском довела чиновника до уголовного дела

Барышевский сельсовет возглавляет Олег Посметный
Барышевский сельсовет возглавляет Олег Посметный

В Новосибирской области под уголовное дело попал глава Барышевского сельсовета — его подозревают в незаконном распоряжении землёй.


Возбуждения уголовного дела добилась прокуратура Новосибирской области, которая провела проверку в Барышево после жалоб жителей посёлка Ложок


«Проверка показала, что чиновник неправомерно издавал постановления, которыми земельным участкам присваивалась иная категория, изменялся вид разрешенного использования. В последующем земли незаконно продавались сотрудникам администрации сельсовета, их родственникам, юридическим лицам, несмотря на значительное количество заявлений граждан–льготников — многодетных семей, имеющих право на бесплатное внеочередное предоставление земельных участков», — сообщили в пресс-службе прокуратуре Новосибирской области.


В ведомстве уточнили, что всего глава сельской администрации без аукциона передал желающим больше 300 га земли, распоряжаться которой мог только региональный департамент имущества и земельных отношений. 


В прокуратуре напомнили, что уже приняли меры, которые позволят вернуть 250 га незаконно переданной земли. «В суды предъявлено 10 исков о расторжении договоров купли-продажи, аренды земельных участков между администрацией сельсовета и коммерческими организациями, из них удовлетворены уже 5 исков», — рассказали в облпрокуратуре.

Кроме того, мировой судья по инициативе прокуратуры оштрафовал главу Барышевского сельсовета по ст. 5.59 КоАП РФ (нарушение порядка рассмотрения обращений граждан). А следователи возбудили в отношении него уголовное дело о халатности (ч. 1 ст. 293 УК РФ) и превышении должностных полномочий (ч. 2 ст. 286 УК РФ). 


Также под уголовное дело о мошенничестве попал неизвестный пока представитель ООО «МСК», который позволил компании выкупить земли без оснований. По закону это возможно, только если в собственности у покупателя есть какие-то постройки на приобретаемой территории.


«Неустановленное лицо представило недостоверные сведения о наличии объекта капитального строительства на земельном участке, что позволило незаконно приобрести землю у администрации сельсовета по договору купли-продажи», — пояснили в облпрокуратуре.


Ранее глава Барышевского сельсовета Олег Посметный отверг все обвинения в превышении полномочий и заявил, что прокуратура пытается «раскачать ситуацию». «Я, конечно, поражён заявлениями прокуратуры. Я называю это "желаемое выдать за действительное". Громогласно заявлять о том, что всё было нарушено [странно], прокуратура же не царь и бог, это же просто надзирательный орган. Но если вы считаете так, а мы считаем так, то давайте встретимся в суде и расставим все точки над i», — заявлял глава сельсовета.

Прочтений: 2822
Читайте НГС.НОВОСТИ там, где удобно
Сообщите свою новость
Нашли ошибку? Ctrl+Enter
Комментарии (16)16
Добавить комментарийВсе комментарии

НГС.БИЗНЕС

весь НГС.БИЗНЕС

АФИША

вся АФИША

SHE

весь SHE

НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

все статьи НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

АВТО

Все статьи НГС.АВТО

НГС.РАБОТА

все статьи НГС.РАБОТА

Лента новостей


Авторские колонки

Новости звёзд

Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку
все материалы
Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку

Сообщи свою новость

Здесь вы можете оставить информацию, фотографии и видео с любыми событиями, свидетелями которых вы стали, обо всём, что происходит в городе и области. Ждём. Мы работаем для вас!
Ваше имя
Сообщите новостьПрикрепите доказательства: ссылки на видео и аудио вставьте в текст сообщения, загрузите фото
Фото
Эл. почта или телефон
Докажите что вы не робот
Ваше сообщение отправлено