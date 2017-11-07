«Дышать нечем, в горле першит»: во Внуково люди застряли в зоне прилета из-за пожара

Коллапс произошёл из-за замыкания кабеля

Пассажиры, прилетевшие в московский аэропорт Внуково, уже несколько часов ждут багажа в здании. Из дверей зоны прилета аэропорта идёт густой серый дым. Как сообщает РИА Новости со ссылкой на МЧС по Москве, из-за короткого замыкания загорелся кабель. Пассажиры аэропорта жалуются в соцсетях, что уже больше двух часов сидят в зоне выдаче багажа.







«Багаж не выдают. Хорошо хоть маску удалось кое-как получить. Может, выживу», — пишет в Facebook пользователь Яна Сапрыкина.





«Как нас выпустили из самолёта, вообще непонятно — рукав не открылся, вывозили на автобусах. Все остальные рейсы просто сидят в самолётах. Все помещения задымлены, дышать нечем, в горле уже першит. Багаж, естественно, не разгружают. Никто ничего не говорит. После нашего возмущения нас выпустили на улицу дышать свежим воздухом», — пишет пользователь Ирина Грандель.





По последней информации МЧС, в 14:19 по московскому времени пожар удалось потушить.