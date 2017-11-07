В бизнес-центре за оперным театром откроется 13-й магазин «Ленты»

Новый супермаркет откроется в «СитиЦентре» на улице Депутатской
Новый супермаркет откроется в «СитиЦентре» на улице Депутатской

Компания «Лента» запланировала открыть новый супермаркет в центре Новосибирска: он разместится в деловом центре «СитиЦентр» на улице Депутатской, в двух шагах от Новосибирского театра оперы и балета.


«Открытие супермаркета "Лента" на улице Депутатской запланировано на конец ноября», — сообщили корреспонденту НГС.НОВОСТИ в пресс-службе ритейлера.


В «Ленте» уточнили, что это будет супермаркет среднего формата. Как пояснил исполнительный директор компании «Аркадия», управляющей «СитиЦентром», Вадим Груздев, всего супермаркет арендовал около 1300 «квадратов» на первом этаже делового центра.


Супермаркет — относительно новый формат для «Ленты», которая первоначально развивалась исключительно за счёт гипермаркетов. Первый супермаркет «Ленты» в Новосибирске открылся в феврале этого года в ТЦ «Амстердам» на улице Геодезической. Супермаркет в «СитиЦентре» должен стать четвёртым магазином «Ленты» этого формата в Новосибирске и пятым в области. Помимо этого, компания управляет семью гипермаркетами в Новосибирске — с учётом магазинов крупного формата у «Ленты» сейчас 12 объектов в области. 


В центре Новосибирска не так много супермаркетов: так, поблизости от будущей «Ленты» работают универсамы «Горожанка» на улице Каменской, «Магнит» на улице Фрунзе, магазины «Пятёрочка» и «Ярче» — на Максима Горького.

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