Новосибирец добился компенсации от «Горводоканала» за смерть отца в колодце

Мужчина не увидел занесённый снегом люк, который оказался открытым

Новосибирское МУП «Горводоканал» по требованию суда выплатит компенсацию морального вреда сыну пенсионера, погибшего при падении в люк.





Трагедия произошла 6 января этого года в Кировском районе Новосибирска. 86-летний мужчина расчищал от снега дорожку в гаражном кооперативе и отошёл в сторону, чтобы уступить дорогу прохожему. Он провалился в припорошенный снегом люк теплотрассы и погиб. Спасателям с трудом удалось найти тело — им пришлось помпами откачивать из коллектора воду. А после откачки воды выяснилось, что тело мужчины потоками воды засосало в трубу.





«Представитель "Горводоканала" считал, что оснований для возложения ответственности на предприятие нет, оно не виновато в отсутствии крышки на люке колодца. Но так как на МУП "Горводоканал" возложена ответственность по надлежащему содержанию колодцев, суд оставил первоначальное решение в силе», — рассказала корреспонденту НГС.НОВОСТИ прокурор отдела прокуратуры Новосибирской области Наталья Давыденко.







Дело рассматривал Железнодорожный районный суд Новосибирска. Сын погибшего мужчины просил доказать факт вины предприятия за произошедший случай и взыскать с «Горводоканала» компенсацию морального вреда в размере трёх с лишним миллионов рублей. В конце июля суд частично удовлетворил требования истца и взыскал с предприятия 200 тысяч рублей компенсации, говорится в материалах дела.





МУП «Горводоканал» подало апелляцию, но судебная коллегия по гражданским делам Новосибирского областного суда отклонила жалобу и оставила решение первой инстанции в силе.





«Горводоканал» в качестве доказательства своей невиновности ссылался на акт районной администрации. В нём было указано, что крышка с люка пропала после снегоуборочных работ.







Областной суд не принял во внимание этот довод, потому что «ответчик должен был предусмотреть меры по невозможности повреждения крышек люков в результате снегоуборочных работ».





НГС.НОВОСТИ отправили запрос в пресс-службу «Горводоканала» и попросили прокомментировать позицию предприятия.





Новосибирцы не первый раз сталкиваются с открытыми канализационными люками. Так, в начале сентября жительница Новосибирска провалилась в открытый канализационный люк во дворе дома недалеко от станции метро «Гагаринская». В этот раз история закончилась благополучно — женщина смогла выбраться из люка самостоятельно.