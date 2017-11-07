Новосибирец добился компенсации от «Горводоканала» за смерть отца в колодце

Мужчина не увидел занесённый снегом люк, который оказался открытым
Мужчина не увидел занесённый снегом люк, который оказался открытым

Новосибирское МУП «Горводоканал» по требованию суда выплатит компенсацию морального вреда сыну пенсионера, погибшего при падении в люк. 


Трагедия произошла 6 января этого года в Кировском районе Новосибирска. 86-летний мужчина расчищал от снега дорожку в гаражном кооперативе и отошёл в сторону, чтобы уступить дорогу прохожему. Он провалился в припорошенный снегом люк теплотрассы и погиб. Спасателям с трудом удалось найти тело — им пришлось помпами откачивать из коллектора воду. А после откачки воды выяснилось, что тело мужчины потоками воды засосало в трубу.


«Представитель "Горводоканала" считал, что оснований для возложения ответственности на предприятие нет, оно не виновато в отсутствии крышки на люке колодца. Но так как на МУП "Горводоканал" возложена ответственность по надлежащему содержанию колодцев, суд оставил первоначальное решение в силе», — рассказала корреспонденту НГС.НОВОСТИ прокурор отдела прокуратуры Новосибирской области Наталья Давыденко.


Дело рассматривал Железнодорожный районный суд Новосибирска. Сын погибшего мужчины просил доказать факт вины предприятия за произошедший случай и взыскать с «Горводоканала» компенсацию морального вреда в размере трёх с лишним миллионов рублей. В конце июля суд частично удовлетворил требования истца и взыскал с предприятия 200 тысяч рублей компенсации, говорится в материалах дела.


МУП «Горводоканал» подало апелляцию, но судебная коллегия по гражданским делам Новосибирского областного суда отклонила жалобу и оставила решение первой инстанции в силе.


«Горводоканал» в качестве доказательства своей невиновности ссылался на акт районной администрации. В нём было указано, что крышка с люка пропала после снегоуборочных работ.


Областной суд не принял во внимание этот довод, потому что «ответчик должен был предусмотреть меры по невозможности повреждения крышек люков в результате снегоуборочных работ».


НГС.НОВОСТИ отправили запрос в пресс-службу «Горводоканала» и попросили прокомментировать позицию предприятия.


Новосибирцы не первый раз сталкиваются с открытыми канализационными люками. Так, в начале сентября жительница Новосибирска провалилась в открытый канализационный люк во дворе дома недалеко от станции метро «Гагаринская». В этот раз история закончилась благополучно — женщина смогла выбраться из люка самостоятельно.

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