После сильного снегопада новосибирцы налепили снеговиков по всему городу

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По информации синоптиков, уже 10 ноября в городе ляжет снег, который до весны не растает

Вчера, 7 ноября, в Новосибирске прошёл сильный снегопад — из-за достаточно тёплой погоды снег, который падал, был липким и подходящим для лепки.





Новосибирцы решили воспользоваться этой возможностью и сделали множество снеговиков в разных частях города, также к ним присоединились и жители области.





Мы предлагаем нашим читателям посмотреть на снежные скульптуры, а также просим присылать нам фотографии своих снеговиков, слепленных вчера или сегодня.





Ждём от вас фото через WhatsApp, Viber и Telegram по номеру 8-923-157-00-00, почту news@ngs.ru или кнопку на сайте «Сообщи свою новость».





12:38

А вот наши читатели похвастались, что слепили снеговика гораздо раньше — ещё в октябре.







Фото читательницы НГС





12:20

«Этого снеговичка встретила вчера днём возле остановки "Достоевского"», — рассказала автор фото.







Фото читательницы НГС





12:02

«Этого мини-снеговика лепили с маленькой дочкой», — пишет наша читательница.







Фото читательницы НГС





11:42

Утренний снеговик, немного напоминающий призрак, попал на фото в соцсетях.











11:23

Пока посмотрите на снеговиков, которых мы уже нашли для вас, а также можете вспомнить, какие снежные скульптуры были в прошлом году.







Снеговик на улице Урицкого





Вот такой забавный снеговик нашёлся в Заельцовском парке:





Публикация от Арина Иваненко (@ivanenko.arina) Ноя 5 2017 в 10:09 PST





Где-то недалеко от вокзала Новосибирск-Главный:





Публикация от Набираю бизнес-команду NL (@posh_nata) Ноя 6 2017 в 11:31 PST



