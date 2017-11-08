После сильного снегопада новосибирцы налепили снеговиков по всему городу
Вчера, 7 ноября, в Новосибирске прошёл сильный снегопад — из-за достаточно тёплой погоды снег, который падал, был липким и подходящим для лепки.
Новосибирцы решили воспользоваться этой возможностью и сделали множество снеговиков в разных частях города, также к ним присоединились и жители области.
Мы предлагаем нашим читателям посмотреть на снежные скульптуры, а также просим присылать нам фотографии своих снеговиков, слепленных вчера или сегодня.
Ждём от вас фото через WhatsApp, Viber и Telegram по номеру 8-923-157-00-00, почту news@ngs.ru или кнопку на сайте «Сообщи свою новость».
А вот наши читатели похвастались, что слепили снеговика гораздо раньше — ещё в октябре.
«Этого снеговичка встретила вчера днём возле остановки "Достоевского"», — рассказала автор фото.
«Этого мини-снеговика лепили с маленькой дочкой», — пишет наша читательница.
Утренний снеговик, немного напоминающий призрак, попал на фото в соцсетях.
Пока посмотрите на снеговиков, которых мы уже нашли для вас, а также можете вспомнить, какие снежные скульптуры были в прошлом году.
Вот такой забавный снеговик нашёлся в Заельцовском парке:
Где-то недалеко от вокзала Новосибирск-Главный:
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Елена Громкова
Фото Александра Ощепкова, Марии Морсиной, instagram.com, читателей НГС