После сильного снегопада новосибирцы налепили снеговиков по всему городу

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По информации синоптиков, уже 10 ноября в городе ляжет снег, который до весны не растает
По информации синоптиков, уже 10 ноября в городе ляжет снег, который до весны не растает

Вчера, 7 ноября, в Новосибирске прошёл сильный снегопад — из-за достаточно тёплой погоды снег, который падал, был липким и подходящим для лепки.


Новосибирцы решили воспользоваться этой возможностью и сделали множество снеговиков в разных частях города, также к ним присоединились и жители области.


Мы предлагаем нашим читателям посмотреть на снежные скульптуры, а также просим присылать нам фотографии своих снеговиков, слепленных вчера или сегодня.


Ждём от вас фото через WhatsApp, Viber и Telegram по номеру 8-923-157-00-00, почту news@ngs.ru или кнопку на сайте «Сообщи свою новость».


А вот наши читатели похвастались, что слепили снеговика гораздо раньше — ещё в октябре.


Фото читательницы НГС
Фото читательницы НГС


«Этого снеговичка встретила вчера днём возле остановки "Достоевского"», — рассказала автор фото.


Фото читательницы НГС
Фото читательницы НГС


«Этого мини-снеговика лепили с маленькой дочкой», — пишет наша читательница.


Фото читательницы НГС
Фото читательницы НГС


Утренний снеговик, немного напоминающий призрак, попал на фото в соцсетях.



Пока посмотрите на снеговиков, которых мы уже нашли для вас, а также можете вспомнить, какие снежные скульптуры были в прошлом году.


Снеговик на улице Урицкого
Снеговик на улице Урицкого


Вот такой забавный снеговик нашёлся в Заельцовском парке:



Где-то недалеко от вокзала Новосибирск-Главный:



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