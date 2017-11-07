Новосибирские кинотеатры начали возвращать деньги эвакуированным зрителям

Эвакуация из «Синема Парка» 5 ноября
Эвакуация из «Синема Парка» 5 ноября

Воскресная эвакуация из торговых центров заставила многих новосибирцев уйти с оплаченных киносеансов. Кинотеатры заявили, что готовы вернуть деньги за билеты.


Эвакуация в торговых центрах продолжалась несколько часов в воскресенье, 5 ноября, — выйти пришлось и тем, кто смотрел в это время фильмы в кинотеатрах «Ройял Парка», «Сибирского Молла», «Ауры», «Галереи Новосибирск» и «Континента» на улице Троллейной. 

 

В кинотеатрах торговых центров пообещали вернуть деньги за билеты — для этого нужно написать заявление администратору кинозала; также посетителям предложили пройти по этому билету на другой сеанс.


«Заявления на возврат денежных средств написали на данный момент менее 10% гостей, сейчас у нас есть 84 заявления.


Возможно, ещё будут [менять], но большинство гостей чаще всего выбирают обмен билета на другой сеанс»,


— рассказала корреспонденту НГС.НОВОСТИ PR-менеджер кинотеатра «Люксор» в ТРЦ «Галерея Новосибирск» Хельга Пирогова.


По информации «Киносити» (работает в «Сибирском Молле»), обычно посетители стараются вернуть деньги за билеты — сейчас около 30% горожан написали такие заявления. «Стараемся максимально решить данный вопрос, потому что это всё происходит не по вине кинотеатра, это форс-мажор, но мы хотим, чтобы люди получили нашу услугу полностью», — заверила специалист маркетинговых коммуникаций кинотеатра Юлия Плотникова.


Часть посетителей также вернула билеты в «Синема Парке» в ТРК «Ройял Парк». У представителей «Формулы кино» в «Ауре» оперативно узнать информацию о билетах на прерванные киносеансы не удалось — по телефону справочной никто не ответил.


Ранее в Росгвардии пояснили, что не нашли подозрительных предметов во время эвакуации. Сейчас правоохранительные органы устанавливают личности звонивших

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