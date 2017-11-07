Заваленный землёй рабочий отсудил 250 тысяч у «дочки» «Газпрома»

После несчастного случая в траншее мужчина провёл на больничном больше трёх месяцев

Новосибирский рабочий отсудил 250 тысяч рублей у ООО «Газпром трансгаз Томск» после того, как его засыпало грунтом в разрытой траншее с газопроводом.







Несчастный случай произошёл осенью 2016 года в Чулымском районе области недалеко от посёлка Секты, рассказала корреспонденту НГС.НОВОСТИ мать истца, представлявшая его интересы в суде.







По её словам, в конце прошлого ноября её сын, 33-летний линейный трубопроводчик ООО «Газпром трансгаз Томск», приехал из Новосибирска в командировку вместе с коллегами на шурфовочные работы. Рабочим предстояло разрыть и осмотреть газопровод, чтобы найти неисправность.







«Высота траншеи — около трёх метров, ширина — около двух. Они туда залезли вдвоём с инженером, спиной стояли к стенке, искали дефект и услышали, как [наверху] пипикнул экскаваторщик. Обернулись — стена ползёт. Инженер успел убежать. А место болотистое, и у моего сына застряли сапоги в этом месиве, он потерял время, и в этот момент его накрыло», — описала инцидент мать пострадавшего.







«Стенки траншеи обвалились, и его засыпало глиной до половины лица. Если бы рядом не оказалось людей, он бы, естественно, погиб, но его начали быстро откапывать», — рассказала НГС.НОВОСТИ помощник прокурора Октябрьского района Новосибирска Светлана Юрченкова, которая принимала участие в рассмотрении гражданского дела.







Как пояснила мать пострадавшего, при обрушении рабочего прижало грунтом к трубе газопровода. Ни вдохнуть, ни выдохнуть мужчина не мог и только одной свободной рукой пытался убрать снег ото рта. «От смерти его отделяли буквально какие-то минуты. Когда коллеги сумели его откопать, он уже терял сознание, в голове темнело», — рассказала женщина.







Как сообщила представитель прокуратуры Светлана Юрченкова, при обрушении грунта рабочий получил множество травм: переломы нескольких рёбер, костей таза и крестца. В материалах суда также говорится о переломах грудины и левой ключицы.







«24 перелома в общей сложности», — подсчитала мать пострадавшего.







По её словам, сын пробыл на больничном больше трёх месяцев. Расходы на обследование и лечение частично покрыла страховка от предприятия, также мужчина съездил в санаторий за счёт компании. Но это не решило всех финансовых проблем, которые повлёк за собой несчастный случай, — из-за долгого лечения мужчина лишился доходов, и семья столкнулась с трудностями при оплате кредита, в том числе ипотечного, рассказала мать истца.







Вскоре после выхода на работу мужчина уволился с предприятия и решил взыскать с ООО «Газпром трансгаз Томск» компенсацию морального вреда за пережитые страдания. Гражданское дело рассматривал Октябрьский районный суд Новосибирска.







Как пояснила Светлана Юрченкова, всего истец попросил выплатить ему 400 тысяч рублей. Работодатель был не согласен с этой суммой. «Он считал, что требования завышенные и подлежат уменьшению, но вину не оспаривал», — рассказала помощник прокурора Октябрьского района.







В акте о происшествии, который составила газовая компания, говорится о том, что главной причиной несчастного случая стала «неудовлетворительная организация производства работ». «Грубой неосторожности пострадавшего комиссия не усматривает», — сообщается в акте (копия документа есть в распоряжении НГС.НОВОСТИ).







Как передала Светлана Юрченкова, 18 октября суд частично удовлетворил требования истца, уменьшив компенсацию морального вреда до 250 тысяч рублей. Кроме того, бывший работодатель должен возместить пострадавшему расходы на покупку лекарств — больше 3 тысяч рублей.







По словам матери пострадавшего, её вполне устраивает та сумма, которую удалось отсудить. Будет ли оспаривать размер компенсации ООО «Газпром трансгаз Томск», пока неизвестно.







«Решение о целесообразности обжалования судебного акта будет принято обществом в установленные действующим законодательством сроки», — сообщили корреспонденту НГС.НОВОСТИ в пресс-службе ООО «Газпром трансгаз Томск», дочернего предприятия «Газпрома».





В компании добавили, что при определении размера компенсации суд принял во внимание все обстоятельства несчастного случая, степень вины предприятия и самого работника. Кроме того, суд учёл, что компания помогла истцу получить лечение и пройти реабилитацию.







Ранее Государственная инспекция труда в Новосибирской области отчиталась о том, что в 2016 году в регионе снизилось число несчастных случаев на производстве. 38 таких происшествий закончилось гибелью людей.