Новосибирский вуз придумал должность, чтобы взять на работу Виктора Толоконского

Виктор Толоконский вернулся в Новосибирск из Красноярска в конце сентября

Бывший губернатор Новосибирской области и Красноярского края Виктор Толоконский вышел на новую работу — он стал советником школы управления Сибирского института управления РАНХиГС (бывшей Сибирской академии государственной службы).







Как сообщила НГС.НОВОСТИ специалист по связям с общественностью СИУ Наталья Крохина, Виктор Толоконский работает в вузе с 3 ноября. Должность советника школы управления в вузе ввели специально для Толоконского.





«Этой должности у нас раньше не было, поэтому я должностной инструкции не видела, не знакомилась. Эта структура в нашем институте, она занимается сопровождением консультационным, экспертно-аналитическим, сопровождением деятельности органов государственной власти и местного самоуправления. То есть формирование кадрового резерва, переподготовка, повышение квалификации государственных муниципальных служащих — это то, чем занимается ВШГУ (Высшая школа государственного управления. — С.М.). Чем конкретно будет заниматься Виктор Александрович, я пока сказать не могу», — рассказала Наталья Крохина.







Она добавила, должность не связана с преподавательской деятельностью — Виктор Толоконский будет работать на ней по совместительству, но, несмотря на это, ему в вузе уже выделили рабочий кабинет.





Напомним, 27 сентября Толоконский объявил о своей отставке с поста губернатора Красноярского края и спустя два дня вернулся в родной Новосибирск. До работы на посту главы Красноярского края Виктор Толоконский занимал должность полпреда президента в Сибирском федеральном округе, губернатора Новосибирской области и мэра Новосибирска.