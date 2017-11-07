В небе над Новосибирском появился яркий метеорный поток

Леониды можно увидеть при ясной погоде на востоке

6 ноября начался самый яркий метеорный поток ноября — Леониды, жители Новосибирска смогут увидеть его, если позволят погодные условия.





Всего в ноябре на звёздном небе будет четыре метеорных потока — Южные Тауриды, Северные Тауриды, Леониды и Моноцеротиды.







«Самый яркий — это Леониды, его максимум будет 17 ноября. Его надо наблюдать в созвездии Льва, там, где звезда Альгиеба — из неё будут исходить метеоры. Но для наблюдения нужно дождаться второй половины ночи, потому что Лев пока поднимается ближе к утру», — рассказал корреспонденту НГС.НОВОСТИ специалист Большого новосибирского планетария Олег Кашин.







Альгиеба — двойная звезда в созвездии Льва, она расположена в передней части созвездия. Метеорный поток Леониды — это остатки кометы Темпеля-Туттля. Наблюдать его можно ежедневно после 3:00 до восхода Солнца на востоке.





«Но наблюдения возможны только в случае хорошей погоды. Сейчас погода не радует нас», — предупредил Олег Кашин.







В октябре в небе над Новосибирском пронеслись три метеорных потока.