В небе над Новосибирском появился яркий метеорный поток

Леониды можно увидеть при ясной погоде на востоке
Леониды можно увидеть при ясной погоде на востоке

6 ноября начался самый яркий метеорный поток ноября — Леониды, жители Новосибирска смогут увидеть его, если позволят погодные условия.


Всего в ноябре на звёздном небе будет четыре метеорных потока — Южные Тауриды, Северные Тауриды, Леониды и Моноцеротиды.


«Самый яркий — это Леониды, его максимум будет 17 ноября. Его надо наблюдать в созвездии Льва, там, где звезда Альгиеба — из неё будут исходить метеоры. Но для наблюдения нужно дождаться второй половины ночи, потому что Лев пока поднимается ближе к утру», — рассказал корреспонденту НГС.НОВОСТИ специалист Большого новосибирского планетария Олег Кашин.


Альгиеба — двойная звезда в созвездии Льва, она расположена в передней части созвездия. Метеорный поток Леониды — это остатки кометы Темпеля-Туттля. Наблюдать его можно ежедневно после 3:00 до восхода Солнца на востоке.


«Но наблюдения возможны только в случае хорошей погоды. Сейчас погода не радует нас», — предупредил Олег Кашин.


В октябре в небе над Новосибирском пронеслись три метеорных потока.

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