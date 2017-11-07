Полицейские поймали пару пропавших 17-летних подростков

Пропавших подростков нашли полицейские
Пропавших подростков нашли полицейские

Новосибирские полицейские отыскали пропавших подростков Руфину Василенко и Артемия Якобий, которые вместе исчезли в конце октября и путешествовали по региону.


«Подростки сегодня были задержаны сотрудниками полиции в Новосибирске», — сообщил корреспонденту НГС.НОВОСТИ руководитель поискового отряда «Маяк» Павел Злобин.


В поисковом отряде уточнили, что после исчезновения Артемий и Руфина ездили по городам Новосибирской области, их видели во многих районных центрах. Вернуться в Новосибирск подростки решили, когда у них закончились деньги.


«С детьми всё в порядке. Артемий уже передан на руки родителям. Родители Руфины должны в скором времени приехать в Новосибирск, чтобы забрать дочь», — пояснил Павел Злобин.


Как ранее сообщали в поисковом отряде «Маяк», 17-летние Руфина Василенко и Артемий Якобий познакомились через интернет. Летом Артемий поехал к Руфине в Крым в гости, где его задержала местная полиция. Родственники юноши ездили туда и привезли его обратно в Новосибирск. 


«Теперь же Руфина, обманув маму, улетела в Новосибирск. По её приезде и Артемий пропал из дома», — рассказывал ранее Павел Злобин.

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