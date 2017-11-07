S7 о задержке рейса до Москвы: пассажир решил отказаться от полёта и вышел из самолёта

Пассажир просто решил не лететь из Новосибирска в Москву

В авиакомпании S7 Airlines объяснили, почему утром 7 ноября в новосибирском Толмачёво пассажир рейса до Москвы выбежал из самолёта.







«Уже после посадки на рейс S7-174 один из пассажиров принял решение отказаться от полёта и вышел из самолёта. По правилам безопасности в таких ситуациях нужно заново проводить досмотр воздушного судна, поэтому рейс вылетел с задержкой», — рассказали НГС.НОВОСТИ в пресс-службе авиакомпании S7.







В пресс-службе управления на транспорте МВД России по СФО пояснили, что знают об инциденте, но в отдел полиции в аэропорту Толмачёво мужчину не доставляли.





Напомним, что рейс «Новосибирск – Москва» должен был вылететь сегодня в 8:40, но задержался на полчаса. «Мужчина зашёл в самолёт, что-то сделал или бросил, резко развернулся и, всех растолкав, выбежал. Нас всех вывели, и экипаж вызвал сотрудников аэропорта, сейчас они осматривают самолёт», — рассказывала НГС.НОВОСТИ о причинах задержки жительница Новосибирска.

