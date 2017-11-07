Само не растает: синоптики сказали, когда Новосибирск окончательно завалит снегом

Похолодание придёт в Новосибирск к концу недели
Похолодание придёт в Новосибирск к концу недели

Постоянный снежный покров появится в Новосибирске к концу недели — выпавший снег останется лежать уже до весны. 


«Скорее всего, устойчивый снежный покров установится после 10 ноября, когда мы предполагаем волну холода», — рассказал корреспонденту НГС.НОВОСТИ пресс-секретарь Новосибирского Гидрометцентра Ренад Ягудин.


Сегодняшний снежный покров Ренад Ягудин назвал неустойчивым. «Ночью температура сейчас несколько ниже нуля, а днём — несколько выше нуля. В итоге ночью снег будет нарастать, а днём таять», — объяснил он.


В ближайшие дни температура в Новосибирске ночью будет колебаться от –2 до –8 градусов, а днём будет от +3 до –2 градусов, сообщили ранее синоптики. Поток холодных воздушных масс из районов севера Западной Сибири метеорологи ожидают к пятнице.

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