Из-за снега фурам запретили ездить в Новосибирске по утрам и вечерам

Движение на городских дорогах ограничили из-за погодных условий 
Движение на городских дорогах ограничили из-за погодных условий 

В Новосибирске из-за ухудшения погоды власти временно ограничили движение фур — это поможет снизить нагрузку на дороги. 


Ограничения для большегрузов будут действовать на городских магистралях с 8 по 26 ноября с 7 до 10 часов и с 16 до 20 часов.


«Решение принято в связи с угрозой возникновения чрезвычайной ситуации, связанной с ухудшением погодных условий (понижение температуры воздуха, увеличение скорости ветра и обильные осадки в виде снега), влекущих снижение пропускной способности улично-дорожной сети, угрозу блокирования свободного движения пассажирского и специального транспорта служб экстренного реагирования», — передали в мэрии Новосибирска. 


Власти попросили водителей быть внимательными и соблюдать правила дорожного движения. 


Ранее мэрия Новосибирска также закрыла для грузовиков массой 3,5 тонны сквозной проезд по дамбе ГЭС в Советском районе города. 


В Новосибирске с утра 7 ноября — снегопад. По прогнозам синоптиков, такая тёплая и снежная погода в городе будет в ближайшие два дня. Похолодание ожидается к концу недели.  


На трассах Новосибирской области ограничения движения для большегрузов сейчас нет. Ситуация находится в штатном режиме, сообщил НГС.НОВОСТИ оперативный дежурный «Сибуправтодора». 

Прочтений: 1713
Читайте НГС.НОВОСТИ там, где удобно
Сообщите свою новость
Нашли ошибку? Ctrl+Enter
Комментарии (12)12
Добавить комментарийВсе комментарии

НГС.БИЗНЕС

весь НГС.БИЗНЕС

АФИША

вся АФИША

SHE

весь SHE

НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

все статьи НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

АВТО

Все статьи НГС.АВТО

НГС.РАБОТА

все статьи НГС.РАБОТА

Лента новостей


Авторские колонки

Новости звёзд

Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку
все материалы
Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку

Сообщи свою новость

Здесь вы можете оставить информацию, фотографии и видео с любыми событиями, свидетелями которых вы стали, обо всём, что происходит в городе и области. Ждём. Мы работаем для вас!
Ваше имя
Сообщите новостьПрикрепите доказательства: ссылки на видео и аудио вставьте в текст сообщения, загрузите фото
Фото
Эл. почта или телефон
Докажите что вы не робот
Ваше сообщение отправлено