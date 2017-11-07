Из-за снега фурам запретили ездить в Новосибирске по утрам и вечерам

Движение на городских дорогах ограничили из-за погодных условий

В Новосибирске из-за ухудшения погоды власти временно ограничили движение фур — это поможет снизить нагрузку на дороги.





Ограничения для большегрузов будут действовать на городских магистралях с 8 по 26 ноября с 7 до 10 часов и с 16 до 20 часов.





«Решение принято в связи с угрозой возникновения чрезвычайной ситуации, связанной с ухудшением погодных условий (понижение температуры воздуха, увеличение скорости ветра и обильные осадки в виде снега), влекущих снижение пропускной способности улично-дорожной сети, угрозу блокирования свободного движения пассажирского и специального транспорта служб экстренного реагирования», — передали в мэрии Новосибирска.





Власти попросили водителей быть внимательными и соблюдать правила дорожного движения.





Ранее мэрия Новосибирска также закрыла для грузовиков массой 3,5 тонны сквозной проезд по дамбе ГЭС в Советском районе города.







В Новосибирске с утра 7 ноября — снегопад. По прогнозам синоптиков, такая тёплая и снежная погода в городе будет в ближайшие два дня. Похолодание ожидается к концу недели.





На трассах Новосибирской области ограничения движения для большегрузов сейчас нет. Ситуация находится в штатном режиме, сообщил НГС.НОВОСТИ оперативный дежурный «Сибуправтодора».