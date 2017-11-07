Всем по харзе: Новосибирский зоопарк отправил молодых хищников в три разных города
Новосибирский зоопарк имени Ростислава Шило передал в другие города несколько молодых особей — на новое место в октябре переехали несколько видов птиц и животных.
«В Московский зоопарк мы отправили самку харзы и кустарниковую собаку. Сахалинский зоопарк (в Южно-Сахалинске. — НГС.НОВОСТИ) получил от нас двух харз. Животные молодые, наши коллеги рассчитывают, что у пары в скором будущем появятся детёныши. В Омск мы отправили носуху, во Владивосток — даурского журавля, белоплечьего орлана, мандаринок, рябчиков. В Челябинском зоопарке теперь будут жить наши эдиповые тамарины, харза», — сообщили в Новосибирском зоопарке.
Труднее всего оказалась перевозка крупных животных в зоопарк Читы — туда отправились северные олени, каракал, пони и пара камышовых котов. Выяснилось, что размер северных оленей не позволил переправить их из одного города в другой на самолёте, поэтому их решили везти на грузовике. На дорогу ушло около 40 часов.
«Наши коллеги сообщили нам, что животные хорошо перенесли такое вынужденное путешествие и уже освоились на новом месте», — добавили в зоопарке.
Новосибирский зоопарк не только отправляет подросших животных в другие зоопарки, но и пополняет свою коллекцию, принимая зверей от своих коллег из других городов. Недавно в Новосибирск привезли росомаху, пару филинов и обезьянок с белой мордой.
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Светлана Маркеева
Фото Ольги Бурлаковой (1), Анны Золотовой (2), Стаса Соколова (3), Екатерины Калиневич (4)