Всем по харзе: Новосибирский зоопарк отправил молодых хищников в три разных города


Четыре молодые харзы переехали из Новосибирска в Москву, на Сахалин и в Челябинск
Четыре молодые харзы переехали из Новосибирска в Москву, на Сахалин и в Челябинск

Новосибирский зоопарк имени Ростислава Шило передал в другие города несколько молодых особей — на новое место в октябре переехали несколько видов птиц и животных.


«В Московский зоопарк мы отправили самку харзы и кустарниковую собаку. Сахалинский зоопарк (в Южно-Сахалинске. — НГС.НОВОСТИ) получил от нас двух харз. Животные молодые, наши коллеги рассчитывают, что у пары в скором будущем появятся детёныши. В Омск мы отправили носуху, во Владивосток — даурского журавля, белоплечьего орлана, мандаринок, рябчиков. В Челябинском зоопарке теперь будут жить наши эдиповые тамарины, харза», — сообщили в Новосибирском зоопарке.


Тамарин теперь будет жить в Челябинском зоопарке
Тамарин теперь будет жить в Челябинском зоопарке


Труднее всего оказалась перевозка крупных животных в зоопарк Читы — туда отправились северные олени, каракал, пони и пара камышовых котов. Выяснилось, что размер северных оленей не позволил переправить их из одного города в другой на самолёте, поэтому их решили везти на грузовике. На дорогу ушло около 40 часов.


«Наши коллеги сообщили нам, что животные хорошо перенесли такое вынужденное путешествие и уже освоились на новом месте», — добавили в зоопарке. 


Северный олень переехал из Новосибирска в Читу
Северный олень переехал из Новосибирска в Читу


Новосибирский зоопарк передал во Владивосток белоплечьего орлана
Новосибирский зоопарк передал во Владивосток белоплечьего орлана


Новосибирский зоопарк не только отправляет подросших животных в другие зоопарки, но и пополняет свою коллекцию, принимая зверей от своих коллег из других городов. Недавно в Новосибирск привезли росомаху, пару филинов и обезьянок с белой мордой.

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