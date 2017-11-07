Врио губернатора Травников закрыл аккаунты в Instagram и «ВКонтакте»

Андрей Травников пообещал писать в Facebook по одному-два поста в неделю
Андрей Травников пообещал писать в Facebook по одному-два поста в неделю

Врио губернатора Новосибирской области Андрей Травников закрыл свои аккаунты в социальных сетях Instagram и «ВКонтакте», но дал обещание писать о своей работе в Facebook. 


«Совершенно другой график работы у меня сейчас, я не смогу вести сразу три ресурса, как это было. Instagram уже закрыт, от "ВКонтакте" пришлось отказаться. Пока у меня хватит времени поддерживать актуальность только на Facebook, в ближайшее время буду там размещать какие-то комментарии», — заявил сегодня Андрей Травников. 


На днях у врио губернатора в Facebook изменился город — теперь в аккаунте указано, что он живёт в Новосибирске. До этого Травников указывал как город проживания Вологду, хотя получил назначение в Новосибирской области 6 октября


Андрей Травников добавил, что будет вести свою страницу в Facebook лично. «Это всё же будет моя личная страница, и я буду стараться вести её сам. Время? Не меньше 1–2 раз в неделю», — сказал врио губернатора.


Врио губернатора НСО Андрей Травников впервые на новом посту дал большую конференцию в конце прошлого месяца. Он рассказал о своих планах, прокомментировал главные проблемы города и области, а также ответил на вопросы о своей семье. 

Прочтений: 6739
Читайте НГС.НОВОСТИ там, где удобно
Сообщите свою новость
Нашли ошибку? Ctrl+Enter
Комментарии (79)79
Добавить комментарийВсе комментарии

НГС.БИЗНЕС

весь НГС.БИЗНЕС

АФИША

вся АФИША

SHE

весь SHE

НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

все статьи НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

АВТО

Все статьи НГС.АВТО

НГС.РАБОТА

все статьи НГС.РАБОТА

Лента новостей


Авторские колонки

Новости звёзд

Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку
все материалы
Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку

Сообщи свою новость

Здесь вы можете оставить информацию, фотографии и видео с любыми событиями, свидетелями которых вы стали, обо всём, что происходит в городе и области. Ждём. Мы работаем для вас!
Ваше имя
Сообщите новостьПрикрепите доказательства: ссылки на видео и аудио вставьте в текст сообщения, загрузите фото
Фото
Эл. почта или телефон
Докажите что вы не робот
Ваше сообщение отправлено