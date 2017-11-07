Врио губернатора Травников закрыл аккаунты в Instagram и «ВКонтакте»

Андрей Травников пообещал писать в Facebook по одному-два поста в неделю

Врио губернатора Новосибирской области Андрей Травников закрыл свои аккаунты в социальных сетях Instagram и «ВКонтакте», но дал обещание писать о своей работе в Facebook.





«Совершенно другой график работы у меня сейчас, я не смогу вести сразу три ресурса, как это было. Instagram уже закрыт, от "ВКонтакте" пришлось отказаться. Пока у меня хватит времени поддерживать актуальность только на Facebook, в ближайшее время буду там размещать какие-то комментарии», — заявил сегодня Андрей Травников.





На днях у врио губернатора в Facebook изменился город — теперь в аккаунте указано, что он живёт в Новосибирске. До этого Травников указывал как город проживания Вологду, хотя получил назначение в Новосибирской области 6 октября.





Андрей Травников добавил, что будет вести свою страницу в Facebook лично. «Это всё же будет моя личная страница, и я буду стараться вести её сам. Время? Не меньше 1–2 раз в неделю», — сказал врио губернатора.





Врио губернатора НСО Андрей Травников впервые на новом посту дал большую конференцию в конце прошлого месяца. Он рассказал о своих планах, прокомментировал главные проблемы города и области, а также ответил на вопросы о своей семье.