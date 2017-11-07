На Красном проспекте закрыли парковку из-за юбилея революции

Парковку на площади Ленина закрыли ещё до обеда 
Парковку на площади Ленина закрыли ещё до обеда 

7 ноября в Новосибирске власти решили ограничить парковку по маршрутам шествия колонны в честь 100-летия Октябрьской революции. 


По наблюдению корреспондента НГС.НОВОСТИ, парковку на площади Ленина рядом с НГУАДИ закрыли еще до 12:00 7 ноября. На месте работали сотрудники ГИБДД. 


«По поводу праздника в честь дня революции. На время организации колонны ограничена парковка в центральной части города по ходу шествия, — объяснили ограничение парковки в городской Госавтоинспекции. — В том числе (парковка будет ограничена), и в Советском районе». 


По информации пресс-центра мэрии, шествие в честь столетия Октябрьской революции в центре города начнется в 17:30 от Дома Офицеров и пройдет по аллее Красного проспекта до площади Ленина. Помимо ограничения парковок с 17:50 до 18:00 будет закрыто движение транспорта по Красному проспекту

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