НГУ открыл собственный медицинский центр для изучения нервов

Новый центр открылся около НГУ

Сегодня в Академгородке открылся медицинский научно-образовательный центр (МНОЦ) при Новосибирском государственном университете — пока он работает в тестовом режиме.







Центр Института медицины и психологии расположен на улице Ляпунова, 6. По информации пресс-службы НГУ, это один из первых в России медицинских центров, который создан в структуре классического университета.







«В первую очередь мы ориентируемся на научную деятельность, но платные медицинские услуги тоже будут», — рассказала корреспонденту НГС.НОВОСТИ заместитель директора по развитию центра Екатерина Алещенко. Прежде всего в центре будут изучать нейронауки (исследование нервной системы) и трансляционную медицину, которая помогает перевести научные достижения в практику.







Кроме того, в медицинском центре уже можно записаться на приём к врачам: терапевту, акушеру-гинекологу, неврологу, лору и дерматовенерологу.







Пока что он запущен в тестовом режиме, а в полную силу заработает с нового года





Пока что их услуги платные, но для студентов и сотрудников НГУ сделают скидку, а в ближайшем будущем руководство подключит центр к системе ОМС, пообещала замдиректора.





Студенты, оставшиеся без попечения родителей, получат там врачебную помощь за счёт университета.







Сейчас центр работает в тестовом режиме, а с нового года заработает в полную силу — будет больше врачей и оборудования, добавила Екатерина Алещенко.







Ранее в Новосибирске открылся центр для пациентов с тяжёлыми заболеваниями нервной системы — тысячи неизлечимых больных ждали его много лет.