Неравнодушные новосибирцы спасли 14 щенят из оврага за «Ройял Парком»

Один из 14 спасённых щенков

В Новосибирске спасли 14 щенков из оврага за ТЦ «Ройял Парк» в Заельцовском районе Новосибирска.







Как сообщила НГС.НОВОСТИ участвовавшая в спасении животных жительница города Анастасия Субботина, она и еще несколько человек, посещающих школу йоги недалеко от «Ройял Парка», заметили щенков, проходя мимо оврага за торговым центром.





«Получается, что щенки, когда подросли, стали вылезать из этой норы и стали сваливаться туда, в овраг. А в овраге там речка протекает и мусора кучи. Они могли погибнуть. Мы скооперировались с ребятами, достали этих щенков, забрали на передержки и теперь ищем им дом», — рассказала Анастасия Субботина.







По словам девушки, щенки из разных помётов жили с двумя взрослыми собаками. Сначала они смогли достать из трубы только семерых щенят, которые уже подросли и сами вылезли из «норы». Оставшихся щенков забрали на днях, после того как они немного подросли и смогли уйти от своей мамы.







Родившимся в овраге реки Ельцовки щенкам ищут хозяев





Осмотревший щенков ветеринар сообщил, что животные здоровые и упитанные.







Сейчас неравнодушные новосибирцы ищут щенкам хозяев. Им провели профилактические процедуры от блох и глистов, поставили прививки. Семь собак уже пристроили, отметила Анастасия Субботина.





Совсем недавно о спасении щенка отчитались новосибирские спасатели — собаку вытащили из двухметровой ямы.