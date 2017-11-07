Сиреневые горы: из-за тёплой погоды на Алтае опять зацвёл маральник

В Горном Алтае в начале ноября опять распустились цветы рододендрона Ледебура — растение в простонародье называют маральником. 


«Кусты распустившего маральника я сфотографировал перед Еландой в Чемальском районе. Сейчас распустится он и за Еландой. Если будет тепло, будет и дальше по всему району цвести», — рассказал корреспонденту НГС.НОВОСТИ фотограф Александр Тырышкин. Он рассказал, что сделал снимки в прошедшие выходные. 


"6 ноября 2017 года, в Республике Алтай поздней осенью зацвел маральник (Рододендрон Ледебура)". Приглашаем в индивидуальные фототуры по Алтаю от altai.today. Обучение фотографии. Фотосъёмка свадеб. 📸Фото: altai.today . . . #сибирь #хакасия #алтай #байкал #ергаки #государственнаядума #шерегеш #ямал #якутия #советфедерации #откройАлтай #altai #altay #siberia #siberian #госдума #russianature #россия #природароссии #путешествияпороссии #горы #mountain #russia #russianature #travel #travelling #traveller #traveler #travellife #белокуриха

Публикация от Алтай Altai Altay (@altai.today)


По словам Александра Тырышкина, сейчас в Чемальском районе стоит довольно тёплая погода — до +6 градусов днём. Снегопад здесь был две недели назад, но снег быстро растаял. Два дня назад снег местами выпал в горах. 


"6 ноября 2017 года, в Республике Алтай поздней осенью зацвел маральник (Рододендрон Ледебура)". Приглашаем в индивидуальные фототуры по Алтаю от altai.today. Обучение фотографии. Фотосъёмка свадеб. 📸Фото: altai.today . . . #сибирь #хакасия #алтай #байкал #ергаки #государственнаядума #шерегеш #ямал #якутия #советфедерации #откройАлтай #altai #altay #siberia #siberian #госдума #russianature #россия #природароссии #путешествияпороссии #горы #mountain #russia #russianature #travel #travelling #traveller #traveler #travellife #белокуриха

Публикация от Алтай Altai Altay (@altai.today)


В Горном Алтае растения не впервые путают времена года и повторно распускаются поздней осенью. Так было и в прошлом году — в середине октября в долине реки Катунь зацвели маральник, сирень и подснежники


"6 ноября 2017 года, в Республике Алтай поздней осенью зацвел маральник (Рододендрон Ледебура)". Приглашаем в индивидуальные фототуры по Алтаю от altai.today. Обучение фотографии. Фотосъёмка свадеб. 📸Фото: altai.today . . . #сибирь #хакасия #алтай #байкал #ергаки #государственнаядума #шерегеш #ямал #якутия #советфедерации #откройАлтай #altai #altay #siberia #siberian #госдума #russianature #россия #природароссии #путешествияпороссии #горы #mountain #russia #russianature #travel #travelling #traveller #traveler #travellife #белокуриха

Публикация от Алтай Altai Altay (@altai.today)


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