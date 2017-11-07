Сиреневые горы: из-за тёплой погоды на Алтае опять зацвёл маральник
В Горном Алтае в начале ноября опять распустились цветы рододендрона Ледебура — растение в простонародье называют маральником.
«Кусты распустившего маральника я сфотографировал перед Еландой в Чемальском районе. Сейчас распустится он и за Еландой. Если будет тепло, будет и дальше по всему району цвести», — рассказал корреспонденту НГС.НОВОСТИ фотограф Александр Тырышкин. Он рассказал, что сделал снимки в прошедшие выходные.
По словам Александра Тырышкина, сейчас в Чемальском районе стоит довольно тёплая погода — до +6 градусов днём. Снегопад здесь был две недели назад, но снег быстро растаял. Два дня назад снег местами выпал в горах.
В Горном Алтае растения не впервые путают времена года и повторно распускаются поздней осенью. Так было и в прошлом году — в середине октября в долине реки Катунь зацвели маральник, сирень и подснежники.
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Ольга Власова
Фото instagram.com/altai.today/