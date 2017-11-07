Мэрия продала за 10 миллионов пять старых домов около городского аэропорта

Дома на улице Декоративный питомник, которые пойдут под снос

Мэрия Новосибирска продала участок с аварийными домами в Заельцовском районе за 10,23 млн рублей — результаты аукциона опубликованы на сайте torgi.gov.ru.





Участок площадью 23,5 тысячи квадратных метров находится на улице Декоративный питомник — недалеко от территории бывшего аэропорта «Северный» и перспективного продолжения Красного проспекта, которое недавно построила компания «Энергомонтаж». На нём, по данным документации аукциона, расположены аварийные дома № 16 , 17, 18, 20 и 21, а также деревянные хозяйственный постройки и водонапорная башня.





Право на аренду и застройку на торгах 2 ноября получил единственный их участник — компания «Вейкпарк», входящая в ГК «Стрижи». Рядом группа строит микрорайон «Северная корона». Ранее в этом году «Вейкпарк» приобрёл с молотка участок на улице Арктической.





До конца 2020 года застройщик обязан передать муниципалитету квартиры для жителей аварийных домов и к середине 2025 года построить на их месте новое жильё. По словам гендиректора группы «Стрижи» Игоря Белокобыльского, компании предстоит расселить 20 семей, а новые дома станут продолжением проекта «Северная корона».





«Год мы будем заниматься этой площадкой. Через год все решения, которые мы подготовим на Декоративном питомнике, станут естественным продолжением "Северной короны", — рассказал Белокобыльский корреспонденту НГС.НОВОСТИ. — Вокруг примыкания к улице Декоративный питомник и Красному проспекту мы начинаем формировать точно такой же по объёму жилищный кластер, как мы сформировали в "Стрижах"».







Тогда же, 2 ноября, прошёл аукцион на развитие ещё одной территории на улице Декоративный питомник: его площадь значительно меньше — чуть больше 3 тысяч квадратных метров, на нём расположен только один дом, № 19 . Стоимость участка составляла 1,77 млн рублей, но из-за отсутствия участников торги были признаны несостоявшимися. «РЗТ (развитие застроенной территории. — Л.П.) имеет смысл осваивать огромными кусками, всякие точечки несут за собой фантастические риски», — прокомментировал эти торги гендиректор «Стрижей».







В конце прошлой недели НГС.НОВОСТИ сообщали о продаже ещё одной территории с аварийными домами: новое жильё должны будут получить жители квартала на улице Сеченова.