Мэрия продала за 10 миллионов пять старых домов около городского аэропорта
Мэрия Новосибирска продала участок с аварийными домами в Заельцовском районе за 10,23 млн рублей — результаты аукциона опубликованы на сайте torgi.gov.ru.
Участок площадью 23,5 тысячи квадратных метров находится на улице Декоративный питомник — недалеко от территории бывшего аэропорта «Северный» и перспективного продолжения Красного проспекта, которое недавно построила компания «Энергомонтаж». На нём, по данным документации аукциона, расположены аварийные дома
Право на аренду и застройку на торгах 2 ноября получил единственный их участник — компания «Вейкпарк», входящая в ГК «Стрижи». Рядом группа строит микрорайон «Северная корона». Ранее в этом году «Вейкпарк» приобрёл с молотка участок на улице Арктической.
До конца 2020 года застройщик обязан передать муниципалитету квартиры для жителей аварийных домов и к середине 2025 года построить на их месте новое жильё. По словам гендиректора группы «Стрижи» Игоря Белокобыльского, компании предстоит расселить 20 семей, а новые дома станут продолжением проекта «Северная корона».
«Год мы будем заниматься этой площадкой. Через год все решения, которые мы подготовим на Декоративном питомнике, станут естественным продолжением "Северной короны", — рассказал Белокобыльский корреспонденту НГС.НОВОСТИ. — Вокруг примыкания к улице Декоративный питомник и Красному проспекту мы начинаем формировать точно такой же по объёму жилищный кластер, как мы сформировали в "Стрижах"».
Тогда же, 2 ноября, прошёл аукцион на развитие ещё одной территории на улице Декоративный питомник: его площадь значительно меньше — чуть больше 3 тысяч квадратных метров, на нём расположен только один дом,
В конце прошлой недели НГС.НОВОСТИ сообщали о продаже ещё одной территории с аварийными домами: новое жильё должны будут получить жители квартала на улице Сеченова.
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Лиза Пичугина
Скриншот сайта maps.google.com