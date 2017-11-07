Мэрия продала за 10 миллионов пять старых домов около городского аэропорта

Дома на улице Декоративный питомник, которые пойдут под снос
Дома на улице Декоративный питомник, которые пойдут под снос

Мэрия Новосибирска продала участок с аварийными домами в Заельцовском районе за 10,23 млн рублей — результаты аукциона опубликованы на сайте torgi.gov.ru. 


Участок площадью 23,5 тысячи квадратных метров находится на улице Декоративный питомник — недалеко от территории бывшего аэропорта «Северный» и перспективного продолжения Красного проспекта, которое недавно построила компания «Энергомонтаж». На нём, по данным документации аукциона, расположены аварийные дома № 16, 17, 18, 20 и 21, а также деревянные хозяйственный постройки и водонапорная башня.


Право на аренду и застройку на торгах 2 ноября получил единственный их участник — компания «Вейкпарк», входящая в ГК «Стрижи». Рядом группа строит микрорайон «Северная корона». Ранее в этом году «Вейкпарк» приобрёл с молотка участок на улице Арктической


До конца 2020 года застройщик обязан передать муниципалитету квартиры для жителей аварийных домов и к середине 2025 года построить на их месте новое жильё. По словам гендиректора группы «Стрижи» Игоря Белокобыльского, компании предстоит расселить 20 семей, а новые дома станут продолжением проекта «Северная корона». 


«Год мы будем заниматься этой площадкой. Через год все решения, которые мы подготовим на Декоративном питомнике, станут естественным продолжением "Северной короны", — рассказал Белокобыльский корреспонденту НГС.НОВОСТИ. — Вокруг примыкания к улице Декоративный питомник и Красному проспекту мы начинаем формировать точно такой же по объёму жилищный кластер, как мы сформировали в "Стрижах"».


Тогда же, 2 ноября, прошёл аукцион на развитие ещё одной территории на улице Декоративный питомник: его площадь значительно меньше — чуть больше 3 тысяч квадратных метров, на нём расположен только один дом, № 19. Стоимость участка составляла 1,77 млн рублей, но из-за отсутствия участников торги были признаны несостоявшимися. «РЗТ (развитие застроенной территории. — Л.П.) имеет смысл осваивать огромными кусками, всякие точечки несут за собой фантастические риски», — прокомментировал эти торги гендиректор «Стрижей».


В конце прошлой недели НГС.НОВОСТИ сообщали о продаже ещё одной территории с аварийными домами: новое жильё должны будут получить жители квартала на улице Сеченова.

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