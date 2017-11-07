Россияне пожаловались на бездействие полиции

Треть участников опроса упрекнули полицейских в безразличном отношении

Жители России признались, что в целом довольны работой полиции. Но те, кто обращался в МВД в течение последних двух лет, гораздо менее благосклонны к работе полицейских.





К таким результатам пришёл «Левада-Центр» после проведения социологического опроса, приуроченного ко Дню сотрудников МВД. Исследование охватило 1600 человек в возрасте 18 лет и старше в 137 населенных пунктах 48 регионов РФ.





За последние семь лет число россиян, довольных работой полицейских, заметно выросло. По данным аналитического центра Юрия Левады, в 2010 году их было 27% от числа опрошенных, а в 2017 году — уже 46%. 20% участников опроса затруднились с оценкой.









Другие результаты показал опрос россиян, которые в течение последних двух лет обращались за помощью в органы внутренних дел — таких оказалось 75% от числа участников исследования «Левада-Центра». Четверть опрошенных рассказала, что их заявление в полицию «было фактически проигнорировано», 21% рассказали, что к ним отнеслись «без должного внимания, но проблемы, в конце концов, были решены официальным путём». Еще 10% пришлось решать свои проблемы «неофициальным путём». Тем не менее, для 17% «полиция сделала всё возможное, но это были неразрешимые проблемы вне её компетенции», у 12% проблемы были разрешены неформальным способом, у 11% — «проблемы были разрешены путём частной договоренности», сообщает «Интерфакс».





Что касается отношения самих сотрудников МВД к гражданам России, то 33% опрошенных считают их безразличным и формальным, 27% — вежливым и предупредительным, 11% — грубым и хамским, а 5% — и вовсе противоправным. В 2007 году эти показатели были на уровне 42%, 26%, 14% и 5% соответственно.

