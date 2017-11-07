Россияне пожаловались на бездействие полиции

Треть участников опроса упрекнули полицейских в безразличном отношении
Треть участников опроса упрекнули полицейских в безразличном отношении

Жители России признались, что в целом довольны работой полиции. Но те, кто обращался в МВД в течение последних двух лет, гораздо менее благосклонны к работе полицейских.


К таким результатам пришёл «Левада-Центр» после проведения социологического опроса, приуроченного ко Дню сотрудников МВД. Исследование охватило 1600 человек в возрасте 18 лет и старше в 137 населенных пунктах 48 регионов РФ.


За последние семь лет число россиян, довольных работой полицейских, заметно выросло. По данным аналитического центра Юрия Левады, в 2010 году их было 27% от числа опрошенных, а в 2017 году — уже 46%. 20% участников опроса затруднились с оценкой.



Другие результаты показал опрос россиян, которые в течение последних двух лет обращались за помощью в органы внутренних дел — таких оказалось 75% от числа участников исследования «Левада-Центра». Четверть опрошенных рассказала, что их заявление в полицию «было фактически проигнорировано», 21% рассказали, что к ним отнеслись «без должного внимания, но проблемы, в конце концов, были решены официальным путём». Еще 10% пришлось решать свои проблемы «неофициальным путём». Тем не менее, для 17% «полиция сделала всё возможное, но это были неразрешимые проблемы вне её компетенции», у 12% проблемы были разрешены неформальным способом, у 11% — «проблемы были разрешены путём частной договоренности», сообщает «Интерфакс».


Что касается отношения самих сотрудников МВД к гражданам России, то 33% опрошенных считают их безразличным и формальным, 27% — вежливым и предупредительным, 11% — грубым и хамским, а 5% — и вовсе противоправным. В 2007 году эти показатели были на уровне 42%, 26%, 14% и 5% соответственно.

Прочтений: 9848
Читайте НГС.НОВОСТИ там, где удобно
Сообщите свою новость
Нашли ошибку? Ctrl+Enter
Комментарии (71)71
Добавить комментарийВсе комментарии

НГС.БИЗНЕС

весь НГС.БИЗНЕС

АФИША

вся АФИША

SHE

весь SHE

НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

все статьи НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

АВТО

Все статьи НГС.АВТО

НГС.РАБОТА

все статьи НГС.РАБОТА

Лента новостей


Авторские колонки

Новости звёзд

Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку
все материалы
Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку

Сообщи свою новость

Здесь вы можете оставить информацию, фотографии и видео с любыми событиями, свидетелями которых вы стали, обо всём, что происходит в городе и области. Ждём. Мы работаем для вас!
Ваше имя
Сообщите новостьПрикрепите доказательства: ссылки на видео и аудио вставьте в текст сообщения, загрузите фото
Фото
Эл. почта или телефон
Докажите что вы не робот
Ваше сообщение отправлено