«ГАЗель» вылетела на обочину и парализовала движение на улице Объединения

После столкновения машины отлетели на обочину

«Ниссан» столкнулся с грузовой «ГАЗелью» на улице Объединения в Новосибирске — авария собрала большую пробку.







ДТП случилось около 11:30, сообщает корреспондент НГС.НОВОСТИ. Nissan Primera столкнулся с грузовой «ГАЗелью» на скользкой дороге, после чего обе машины вылетели на обочину. После аварии автомобили оказались сильно разбиты.







Из-за столкновения на улице Объединения образовалась большая пробка в обе стороны.







В группе пропаганды ГИБДД по Новосибирску сказали, что пока аварии в сводке ДТП с пострадавшими нет.





Авария собрала пробку на улице Объединения





Недавно в новосибирском Академгородке недалеко от остановки «Общежитие НГУ» Honda Accord столкнулась с Hyundai: после аварии «Хонда» выехала на обочину и врезалась в дерево.

