«ГАЗель» вылетела на обочину и парализовала движение на улице Объединения

После столкновения машины отлетели на обочину
После столкновения машины отлетели на обочину

«Ниссан» столкнулся с грузовой «ГАЗелью» на улице Объединения в Новосибирске — авария собрала большую пробку.


ДТП случилось около 11:30, сообщает корреспондент НГС.НОВОСТИ. Nissan Primera столкнулся с грузовой «ГАЗелью» на скользкой дороге, после чего обе машины вылетели на обочину. После аварии автомобили оказались сильно разбиты.


Из-за столкновения на улице Объединения образовалась большая пробка в обе стороны.


В группе пропаганды ГИБДД по Новосибирску сказали, что пока аварии в сводке ДТП с пострадавшими нет.


Авария собрала пробку на улице Объединения
Авария собрала пробку на улице Объединения


Недавно в новосибирском Академгородке недалеко от остановки «Общежитие НГУ» Honda Accord столкнулась с Hyundai: после аварии «Хонда» выехала на обочину и врезалась в дерево.

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