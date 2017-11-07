«ГАЗель» вылетела на обочину и парализовала движение на улице Объединения
«Ниссан» столкнулся с грузовой «ГАЗелью» на улице Объединения в Новосибирске — авария собрала большую пробку.
ДТП случилось около 11:30, сообщает корреспондент НГС.НОВОСТИ. Nissan Primera столкнулся с грузовой «ГАЗелью» на скользкой дороге, после чего обе машины вылетели на обочину. После аварии автомобили оказались сильно разбиты.
Из-за столкновения на улице Объединения образовалась большая пробка в обе стороны.
В группе пропаганды ГИБДД по Новосибирску сказали, что пока аварии в сводке ДТП с пострадавшими нет.
Недавно в новосибирском Академгородке недалеко от остановки «Общежитие НГУ» Honda Accord столкнулась с Hyundai: после аварии «Хонда» выехала на обочину и врезалась в дерево.
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Ксения Евдокимова
Фото Дмитрия Косенко, скриншот yandex.ru/maps