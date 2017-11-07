На улицы Новосибирска вывели снегоуборочную технику — почистили площадь Ленина перед митингом

На площадь Ленина вышла снегоуборочная техника

В Новосибирске на площади Ленина готовятся к празднованию юбилея в честь 100-летия Октябрьской революции — главную площадь города отчистили от снега.







Снегопад, начавшийся сегодня в Новосибирске, уже успел засыпать площадь. Дворники вынуждены спешно чистить её от снега к началу митинга.







Напомним, из-за демонстрации на Красном проспекте ненадолго остановят движение, когда колонна будет идти к площади Ленина. Также из-за шествия новосибирским автолюбителям запретили парковаться на аллее Красного проспекта.







Как сообщил НГС.НОВОСТИ организатор вечернего мероприятия, второй секретарь кировского отделения партии КПРФ Кирилл Щербаков, на площади перед новосибирским театром оперы и балета поставили сцену и экран для показа фильмов о революции 1917 года.







«У нас тут будет находиться ретротехника, броневики. Мы еще поставили <...> газоразрядные пушки. Знаете, на "Авроре" такая большая световая лампа. Вот у нас две такие световые лампы будут, которые будут освещать всю площадь, струями крутиться», — рассказал Щербаков.







Перед оперным театром устанавливают экран и оборудование для показа фильмов





Сцена перед оперным театром



