В центре Новосибирска подожгли «Лэнд Крузер»

Внедорожник Toyota Land Cruiser, сгоревший во дворах на улице Урицкого
Внедорожник Toyota Land Cruiser, сгоревший во дворах на улице Урицкого

В ночь на 7 ноября в центре Новосибирска во дворах на улице Урицкого вспыхнул автомобиль Toyota Land Cruiser.


Машина загорелась возле дома Урицкого, 32, недалеко от пересечения с улицей Ленина.


«Причина пожара устанавливается, но предположительно — это был поджог», — рассказали корреспонденту НГС.НОВОСТИ в пресс-службе ГУ МЧС по НСО.


Пожарные получили сигнал в 2:20, а открытый огонь они потушили уже в 2:28. У машины после происшествия выгорел моторный отсек и часть кузова.


Спасатели получили сигнал о пожаре в 2:20
Спасатели получили сигнал о пожаре в 2:20


В начале октября НГС.НОВОСТИ рассказывали о поджогах автомобилей в Октябрьском районе Новосибирска — тогда за ночь сгорели сразу три машины.

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