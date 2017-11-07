В центре Новосибирска подожгли «Лэнд Крузер»
В ночь на 7 ноября в центре Новосибирска во дворах на улице Урицкого вспыхнул автомобиль Toyota Land Cruiser.
Машина загорелась возле дома Урицкого, 32, недалеко от пересечения с улицей Ленина.
«Причина пожара устанавливается, но предположительно — это был поджог», — рассказали корреспонденту НГС.НОВОСТИ в пресс-службе ГУ МЧС по НСО.
Пожарные получили сигнал в 2:20, а открытый огонь они потушили уже в 2:28. У машины после происшествия выгорел моторный отсек и часть кузова.
В начале октября НГС.НОВОСТИ рассказывали о поджогах автомобилей в Октябрьском районе Новосибирска — тогда за ночь сгорели сразу три машины.
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Елена Громкова
Фото Густаво Зырянова