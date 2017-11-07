В пылающем плаще: памятнику Ленину в центре Новосибирска сделали подсветку

В Новосибирске сделали подсветку памятника Ленину на главной площади города.


Прожекторы подсвечивают всю архитектурную композицию на площади Ленина
Прожекторы подсвечивают всю архитектурную композицию на площади Ленина


Смонтировали конструкцию в октябре — пока освещение включали всего несколько раз.


«Поручение мэр сделал ещё весной, мы его исполнили, показали. Как примет решение, так освещение заработает. Были разные варианты подсветки, предложения от разных фирм, но в результате сделали всё специалисты МКУ "Горсвет", закупили оборудование и смонтировали на мачтах-опорах», — рассказал НГС.НОВОСТИ начальник главного управления благоустройства и озеленения мэрии Юрий Сердюк.


Светят на Ленина прожекторы с двух мачт
Светят на Ленина прожекторы с двух мачт


В июле специалисты МКУ «Горзеленхоз» уложили 36 кв. м резинового покрытия на постамент памятника Ленину. Чтобы не повредить камень, укладывали покрытие на клей.


Справка: Скульптурная композиция на площади Ленина была установлена 5 ноября 1970 года. В центре находится памятник Ленину, справа от него расположены фигуры рабочего, солдата и крестьянина, которые символизируют движущие силы революции, слева — юноша с факелом и девушка с колосьями, символизирующие преемственность поколений. (Википедия)

Прочтений: 3824
Читайте НГС.НОВОСТИ там, где удобно
Сообщите свою новость
Нашли ошибку? Ctrl+Enter
Комментарии (68)68
Добавить комментарийВсе комментарии

НГС.БИЗНЕС

весь НГС.БИЗНЕС

АФИША

вся АФИША

SHE

весь SHE

НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

все статьи НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

АВТО

Все статьи НГС.АВТО

НГС.РАБОТА

все статьи НГС.РАБОТА

Лента новостей


Авторские колонки

Новости звёзд

Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку
все материалы
Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку

Сообщи свою новость

Здесь вы можете оставить информацию, фотографии и видео с любыми событиями, свидетелями которых вы стали, обо всём, что происходит в городе и области. Ждём. Мы работаем для вас!
Ваше имя
Сообщите новостьПрикрепите доказательства: ссылки на видео и аудио вставьте в текст сообщения, загрузите фото
Фото
Эл. почта или телефон
Докажите что вы не робот
Ваше сообщение отправлено