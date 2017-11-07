В пылающем плаще: памятнику Ленину в центре Новосибирска сделали подсветку
В Новосибирске сделали подсветку памятника Ленину на главной площади города.
Смонтировали конструкцию в октябре — пока освещение включали всего несколько раз.
«Поручение мэр сделал ещё весной, мы его исполнили, показали. Как примет решение, так освещение заработает. Были разные варианты подсветки, предложения от разных фирм, но в результате сделали всё специалисты МКУ "Горсвет", закупили оборудование и смонтировали на мачтах-опорах», — рассказал НГС.НОВОСТИ начальник главного управления благоустройства и озеленения мэрии Юрий Сердюк.
В июле специалисты МКУ «Горзеленхоз» уложили 36 кв. м резинового покрытия на постамент памятника Ленину. Чтобы не повредить камень, укладывали покрытие на клей.
Справка: Скульптурная композиция на площади Ленина была установлена 5 ноября 1970 года. В центре находится памятник Ленину, справа от него расположены фигуры рабочего, солдата и крестьянина, которые символизируют движущие силы революции, слева — юноша с факелом и девушка с колосьями, символизирующие преемственность поколений. (Википедия)
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Ксения Евдокимова
Фото Никиты Ростова