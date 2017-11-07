На перекрёстке улицы Бориса Богаткова и новой дороги включили светофоры

Перед запуском комиссия выезжала на перекрёсток 4 ноября
Перед запуском комиссия выезжала на перекрёсток 4 ноября

В ночь с 6 на 7 ноября заработали светофоры на перекрестке улиц Бориса Богаткова и Гаранина в Октябрьском районе Новосибирска — с этого перекрёстка можно попасть на новую дорогу в военном городке.


«Светофоры запустили сегодня ночью с 6-го на 7-е. 4-го числа была выездная комиссия на перекрёсток, и было принято решение запустить их», — рассказали корреспонденту НГС.НОВОСТИ в специализированном монтажно-эксплуатационном учреждении (СМЭУ).


Дорога, с которой можно выехать по улице Гаранина через перекрёсток с улицей Бориса Богаткова, идёт по улице Василия Старощука. Её открыли в конце октября.


Раньше этот проезд протяжённостью около 1,5 км — от Бориса Богаткова до Тополёвой — принадлежал военным, но в конце июля Минобороны передало его городу. В сентябре подрядчик СК «Градопроект» начал ремонт дороги стоимостью 25 млн рублей. За месяц дорожники уложили 12,5 тысячи кв. м нового асфальта, сделали бордюры и тротуары. Также около улицы Василия Старощука убрали аварийные деревья, старые сараи и мусор. На дороге поставили несколько новых фонарей, а старые отремонтировали.


9 октября Анатолий Локоть лично проверил, как отремонтировали дорогу. Чтобы убедиться в качестве нового асфальта, мэр запустил по дороге машину со стаканом воды на крыше — вода не расплескалась. А в начале ноября этот эксперимент перепроверил и корреспондент НГС.НОВОСТИ, проехавший по той же дороге на скорости 40 км/ч.


Перекрёсток, на котором включили светофоры
Перекрёсток, на котором включили светофоры


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