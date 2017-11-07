Слава Степанов слетал за красочными снимками в неизведанную Тофаларию

Добраться до Тофаларии можно только по воздуху

Новосибирский фотограф Слава Степанов опубликовал снимки из своей двухдневной поездки в Тофаларию — затерянный край Иркутской области.





«Про Тофаларию я узнал год назад. Раньше слышал это название, думал, что это какая-то детская сказка, что-то вроде этого, ведь название мистическое и совсем не на слуху. Но потом я делал большой репортаж про иркутскую авиакомпанию "Ангара", часть репортажа была как раз про дотационные полёты в Тофаларию», — поделился Слава.





Тофалария на карте России





Этим летом в июле фотограф на два дня попал в центр Тофаларии — село Алыгджер. Всё это время в этом уголке Иркутской области стояла тёплая и ясная погода, поэтому снимки получились по-настоящему красочными. Сюда он добрался на вертолете и с него же делал снимки.





Территория Тофаларии сопоставима с площадью таких стран, как Израиль, Сальвадор или Словения





Через Тофаларию текут реки Уда, Бирюса, Казыр, Ия, Агул, Гутара







Население Тофаларии, по данным переписи 2010 года, составляло всего 678 человек, люди компактно живут в трёх посёлках — Алыгджере, Верхней Гутаре и Нерхе







«Природа в Тофаларии совсем не тронута человеком, а сами люди [тофы] — удивительные», — продолжает вспоминать новосибирец. С тофами особо пообщаться не удалось — коренные жители оказались не самыми разговорчивыми, но гостеприимными. Слава рассказал, что они угощали его вяленой кониной.







Административный центр Тофаларии — село Алыгджер — расположено на правом берегу реки Уда









Вертолёт в Тофаларию летает раз в неделю, на нём перевозят людей и продукты





В посёлках Тофаларии нет телефонной связи, только рация. Электричество же вырабатывают при помощи дизель-генераторов





Посадка вертолёта в Алыгджере — это настоящее событие. Из-за погоды рейс в Тофаларию удаётся сделать не всегда, а это единственная связь тофов с большой землёй. Именно на вертолёте сюда привозят продукты. За это тофам всегда хочется отблагодарить экипаж — накормить и напоить, объясняет собеседник.





До ближайшего населённого пункта — города Нижнеудинска — от Тофаларии около 100 км, преодолеть их можно только по воздуху





Тофаларии не занимать живописности





«Я задал тофам пару вопросов по поводу мобильной связи. Они на меня с удивлением посмотрели: "Какая мобильная связь?". Я хотел узнать, в Алыгджере [покрытие] 3G или Е. Они мне говорят: "Ты что, здесь никакой связи не будет, только рация и всё. И только потом я понял, что, конечно, это так», — с улыбкой рассказал Степанов.







Мост через небольшую реку





Тофалария покрыта густыми лесами





Реки Тофаларии пригодны для экстремальных сплавов





Слава признался, что сами заповедные земли Тофаларии находятся чуть дальше Алыгджера, где не проходят пассажирские и вертолётные маршруты.





Справка: Тофалария находится в центральной части Восточного Саяна на западе Иркутской области, на территории Нижнеудинского района. Населена малочисленным народом — тофами. Население, по данным переписи 2010 года, составляло около 700 человек.





Писатель Валентин Распутин когда-то назвал Тофаларию «Краем возле самого неба»





Зимой добраться до Алыгджера можно по замерзшему руслу реки, но это довольно длительное (десятки часов) и небезопасное путешествие





Слава Степанов занимается съёмками разных уголков земного шара уже давно, не забывает он и о родном Новосибирске. Не так давно Слава делился также снимками, сделанными весной 2017 года на гигантском промышленном предприятии — Магнитогорском металлургическом комбинате. В августе новосибирец побывал в Японии и снял с высоты Токио. А в прошлом году Слава провёл несколько дней на Аляске. «Зря мы её продали!» — поделился он тогда впечатлениями с НГС.НОВОСТИ.