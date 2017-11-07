Слава Степанов слетал за красочными снимками в неизведанную Тофаларию
Новосибирский фотограф Слава Степанов опубликовал снимки из своей двухдневной поездки в Тофаларию — затерянный край Иркутской области.
«Про Тофаларию я узнал год назад. Раньше слышал это название, думал, что это какая-то детская сказка, что-то вроде этого, ведь название мистическое и совсем не на слуху. Но потом я делал большой репортаж про иркутскую авиакомпанию "Ангара", часть репортажа была как раз про дотационные полёты в Тофаларию», — поделился Слава.
Этим летом в июле фотограф на два дня попал в центр Тофаларии — село Алыгджер. Всё это время в этом уголке Иркутской области стояла тёплая и ясная погода, поэтому снимки получились по-настоящему красочными. Сюда он добрался на вертолете и с него же делал снимки.
«Природа в Тофаларии совсем не тронута человеком, а сами люди [тофы] — удивительные», — продолжает вспоминать новосибирец. С тофами особо пообщаться не удалось — коренные жители оказались не самыми разговорчивыми, но гостеприимными. Слава рассказал, что они угощали его вяленой кониной.
Посадка вертолёта в Алыгджере — это настоящее событие. Из-за погоды рейс в Тофаларию удаётся сделать не всегда, а это единственная связь тофов с большой землёй. Именно на вертолёте сюда привозят продукты. За это тофам всегда хочется отблагодарить экипаж — накормить и напоить, объясняет собеседник.
«Я задал тофам пару вопросов по поводу мобильной связи. Они на меня с удивлением посмотрели: "Какая мобильная связь?". Я хотел узнать, в Алыгджере [покрытие] 3G или Е. Они мне говорят: "Ты что, здесь никакой связи не будет, только рация и всё. И только потом я понял, что, конечно, это так», — с улыбкой рассказал Степанов.
Слава признался, что сами заповедные земли Тофаларии находятся чуть дальше Алыгджера, где не проходят пассажирские и вертолётные маршруты.
Справка: Тофалария находится в центральной части Восточного Саяна на западе Иркутской области, на территории Нижнеудинского района. Населена малочисленным народом — тофами. Население, по данным переписи 2010 года, составляло около 700 человек.
Слава Степанов занимается съёмками разных уголков земного шара уже давно, не забывает он и о родном Новосибирске. Не так давно Слава делился также снимками, сделанными весной 2017 года на гигантском промышленном предприятии — Магнитогорском металлургическом комбинате. В августе новосибирец побывал в Японии и снял с высоты Токио. А в прошлом году Слава провёл несколько дней на Аляске. «Зря мы её продали!» — поделился он тогда впечатлениями с НГС.НОВОСТИ.
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Ольга Власова
Фото предоставлены Славой Степановым