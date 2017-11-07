За длинные выходные на дорогах пострадали пять детей

4 ноября в ДТП на Гусинобродском шоссе пострадала 4-летняя девочка

В Новосибирске за первые шесть дней ноября в авариях пострадали семь детей — пять из них за прошедшие длинные выходные.





Три ребёнка получили травмы при столкновении автомобилей, четырех детей сбили машины, причём только один ребёнок переходил дорогу не по правилам.





«Самому младшему ребёнку — 4 года, девочка пострадала при столкновении двух машин на Гусинобродском шоссе. Она была в кресле. Самым старшим детям — 12 лет», — рассказали корреспонденту НГС.НОВОСТИ в отделе пропаганды ГИБДД Новосибирска.







Дети получили различные травмы, в частности, ушиб бедра и сотрясение головного мозга.





В ГИБДД уточнили, что за прошедшие выходные аварии были в Центральном, Октябрьском, Калининском и Ленинском районах.





Пешеходный переход, где ребёнка сбили на «зебре» 5 ноября





Также ГИБДД просит откликнуться очевидцев аварии на улице Добролюбова, 164, в которой пострадал 5-летний ребёнок. Он шёл через дорогу по «зебре», когда его сбил автомобиль. Это ДТП произошло 5 ноября в 16:10.





«Очевидцев этого происшествия просим позвонить в ГИБДД по телефонам: 232-23-51, 232-23-35 или по 002», — передали в отделе пропаганды и попросили водителей быть осторожнее на дороге.





Синоптики предупредили, что в ближайшие дни в Новосибирске будет снег и ветер, а к концу недели похолодает. На дорогах возможен гололёд.