За длинные выходные на дорогах пострадали пять детей
В Новосибирске за первые шесть дней ноября в авариях пострадали семь детей — пять из них за прошедшие длинные выходные.
Три ребёнка получили травмы при столкновении автомобилей, четырех детей сбили машины, причём только один ребёнок переходил дорогу не по правилам.
«Самому младшему ребёнку — 4 года, девочка пострадала при столкновении двух машин на Гусинобродском шоссе. Она была в кресле. Самым старшим детям — 12 лет», — рассказали корреспонденту НГС.НОВОСТИ в отделе пропаганды ГИБДД Новосибирска.
Дети получили различные травмы, в частности, ушиб бедра и сотрясение головного мозга.
В ГИБДД уточнили, что за прошедшие выходные аварии были в Центральном, Октябрьском, Калининском и Ленинском районах.
Также ГИБДД просит откликнуться очевидцев аварии на улице Добролюбова, 164, в которой пострадал 5-летний ребёнок. Он шёл через дорогу по «зебре», когда его сбил автомобиль. Это ДТП произошло 5 ноября в 16:10.
«Очевидцев этого происшествия просим позвонить в ГИБДД по телефонам: 232-23-51, 232-23-35 или по 002», — передали в отделе пропаганды и попросили водителей быть осторожнее на дороге.
Синоптики предупредили, что в ближайшие дни в Новосибирске будет снег и ветер, а к концу недели похолодает. На дорогах возможен гололёд.
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Ольга Власова
Фото предоставлено группой пропаганды ОГИБДД Новосибирска