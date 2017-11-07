Теплый сектор циклона несёт в НСО мягкую погоду и мокрый снег

Днём по области будет от +3 до –2 градусов
Днём по области будет от +3 до –2 градусов

Синоптики Новосибирской области дали прогноз погоды на ближайшие дни: ожидаются снег и ветер, а к концу недели похолодает.


«В ближайшие дни мы будем находиться под влиянием тёплого сектора циклона, который перемещается по северу Западной Сибири, поэтому погода в ближайшие двое суток будет относительно мягкой, но с осадками в виде мокрого снега и снега, порывистым ветром», — рассказал НГС.НОВОСТИ пресс-секретарь Новосибирского Гидрометцентра Ренад Ягудин.


Температура ночью будет колебаться от –2 до –8 градусов, а днём будет от +3 до –2 градусов.


«Волна холода предполагается с пятницы и на выходные дни. Произойдёт заток холодных воздушных масс из районов севера Западной Сибири», — добавил синоптик.


На прошедших выходных в Новосибирске синоптики объявляли штормовое предупреждение: ветер усилился до 25 м/с и перевернул остановки, заборы и рекламные щиты.

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