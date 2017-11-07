Долг Новосибирской области за месяц сократился на 7 миллиардов


В октябре область взяла 38 кредитов у Сбербанка
В октябре область взяла 38 кредитов у Сбербанка

Долг Новосибирской области сократился за месяц на 7 миллиардов — регион рассчитался с частью бюджетных кредитов и долга по ценным бумагам.


Согласно информации из долговой книги региона, долг на 1 ноября 2017 года у Новосибирской области был больше 41 миллиарда рублей, месяц назад этот показатель был 48 миллиардов. В прошлом месяце динамика была другая — долг региона увеличился на 7 миллиардов.


В конце октября сократился долг по государственным ценным бумагам — с 18,7 миллиарда до 16,1 миллиарда, меньше на 2,6 миллиарда. 


Также уменьшился объём бюджетных кредитов с 29,3 миллиарда до 21,4 миллиарда, меньше 7,9 миллиарда. В частности, регион рассчитался с управлением федерального казначейства, который был больше 9 миллиардов, но увеличил свой долг перед Минфином на 1,4 миллиарда.


Зато область взяла новых кредитов у банков на 3,5 миллиарда — всего 38 кредитов у Сбербанка и один у «Левобережного».

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