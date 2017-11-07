Рейс до Москвы задержался из-за подозрительно выбежавшего из самолёта пассажира

Пассажиры рейса, вышедшие из самолёта, ждут вылета

Рейс «Новосибирск – Москва» авиакомпании S7 Airlines задержался в Толмачёво из-за подозрительного пассажира.





«Мужчина зашёл в самолёт, что-то сделал или бросил, резко развернулся и, всех растолкав, выбежал. Нас всех вывели, и экипаж вызвал сотрудников аэропорта, сейчас они осматривают самолёт», — рассказала НГС.НОВОСТИ жительница Новосибирска.







Мужчина крепкого телосложения, его рост около 180 см, приблизительно 30 лет, описала жительница подозрительного пассажира.







Самолёт должен был вылететь 7 ноября в 8:40, но задерживается примерно на 30 минут. В 9:00 читательница НГС написала, что пассажиров запускают в салон.





Часто рейсы задерживаются по вине нетрезвых пассажиров, один из последних случаев произошёл в июне. Тогда рейс авиакомпании S7 Airlines 174 «Новосибирск – Москва» задержался на полчаса. В транспортной полиции тогда рассказывали, что пассажир признался, что перед посадкой выпил пива.