Новосибирцы встали в глухую пробку на Коммунальном мосту из-за аварии

В утренний час пик 7 ноября пробки парализовали движение по Октябрьскому мосту в Новосибирске.





По данным сервиса Яндекс.Пробки, в 8:40 в Новосибирске заторы оцениваются на 7 баллов. Самая большая пробка растянулась по Октябрьскому мосту в сторону правого берега из-за аварии, случившейся уже около съезда с моста. В пробку встали также улицы Немировича-Данченко и проспект Карла Маркса. Скорость потока машин там приблизительно 5 км/ч.





Октябрьский мост встал в пробку из-за аварии





Также сейчас заторы образовались на площадях Труда и Энергетиков, улицах Станиславского, Широкой и Ватутина.





На площади Труда также произошла авария





Часто по утрам в пробки попадают не только жители левобережья, но и Калининского района. В основном, заторы возникают на улицах Богдана Хмельницкого и Объединения.