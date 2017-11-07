Новосибирцы встали в глухую пробку на Коммунальном мосту из-за аварии

В утренний час пик 7 ноября пробки парализовали движение по Октябрьскому мосту в Новосибирске.


По данным сервиса Яндекс.Пробки, в 8:40 в Новосибирске заторы оцениваются на 7 баллов. Самая большая пробка растянулась по Октябрьскому мосту в сторону правого берега из-за аварии, случившейся уже около съезда с моста. В пробку встали также улицы Немировича-Данченко и проспект Карла Маркса. Скорость потока машин там приблизительно 5 км/ч.


Октябрьский мост встал в пробку из-за аварии
Октябрьский мост встал в пробку из-за аварии


Также сейчас заторы образовались на площадях Труда и Энергетиков, улицах Станиславского, Широкой и Ватутина.


На площади Труда также произошла авария
На площади Труда также произошла авария


Часто по утрам в пробки попадают не только жители левобережья, но и Калининского района. В основном, заторы возникают на улицах Богдана Хмельницкого и Объединения.

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