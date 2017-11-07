«Сузуки» вылетел на тротуар и врезался в стену дома на Станиславского

В ДТП пострадали несколько человек
В ДТП пострадали несколько человек

Вечером 6 ноября на перекрёстке Станиславского и Пархоменко в Новосибирске столкнулись «Хонда» и «Сузуки»: есть пострадавшие.


Авария случилась напротив остановки «Монумент Славы». Как сообщают очевидцы в соцсетях, Suzuki столкнулась с Honda. После аварии Suzuki отбросило на тротуар, а потом машина врезалась в стену дома № 6.:


После столкновения обе иномарки оказались сильно повреждены. По фото с места происшествия видно, что пассажиров Suzuki зажало в салоне — спасатели срезали крышу машины.


Suzuki врезался в стену дома
Suzuki врезался в стену дома


В группе пропаганды ГИБДД по Новосибирску рассказали, что авария случилась в 19:40. «35-летняя женщина-водитель на «Хонда Фит» ехала со стороны Плахотного в сторону Котовского и столкнулась с «Сузуки Вагон». Женщина-водитель «Хонда» с сотрясением головного мозга и 28-летняя пассажирка «Сузуки» с переломом позвоночника и ушибом головы доставлены в больницу», — рассказали в Госавтоинспекции.


Также вчера вечером на Нарымской столкнулись Nissan Wingroad и Chevrolet Niva: находившиеся за рулём машин девушки ударились головами.

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