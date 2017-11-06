Самой продаваемой машиной в мире стала модель «Тойоты»

Самой продаваемой машиной в мире стала модель «Тойоты»

За три квартала 2017 года лидером продаж на глобальном автомобильном рынке стала Toyota Corolla, проданная в количестве 930 747 штук (падение продаж к прошлому году -5,5%), подсчитали аналитики издания Focus2move. На втором месте топ-10 расположился пикап Ford F-Series (797 899 штук, +9,5%), продажи которого в основном делает Америка.


«Самый большой рост показали Volkswagen Tiguan (+40,3%), Honda Civic (+25,2%) и Toyota RAV4 (+13,7%). Максимальный спад показал Ford Focus (-8,3%)», — отметили в Focus2move


Также в топ-10 мировых лидеров продаж вошли Volkswagen Golf, Honda CR-V, Volkswagen Polo и Toyota Camry.



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