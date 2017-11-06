Две девушки ударились головами в столкновении на Нарымской

Участники ДТП двигались со стороны улицы Плановая 
Участники ДТП двигались со стороны улицы Плановая 

 Сегодня вечером на улице Нарымская в столкновении сошлись автомобили Nissan Wingroad и Chevrolet Niva. Есть пострадавшие.


По информации сотрудников мобильного приложения «Автоспас» Новосибирск, участники ДТП двигались со стороны улицы Плановая в сторону площади Трубникова.


«На улице Нарымская Nissan Wingroad догнал Chevrolet Niva, который отбросило вперед в Toyota Duet», — рассказали аваркомы.


В результате столкновения девушки, находившиеся за рулем Nissan Wingroad и Chevrolet Niva, ударились головами. «На месте работают медики», — сообщает «Автоспас».


Женщины за рулем нередко становятся участницами ДТП. В конце октября НГС.НОВОСТИ писали о водителе, которая протаранила экипаж ДПС и вылетела на тротуар. 


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