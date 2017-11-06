Сотрудники необычного кафе нашли хозяйку для юбилейной кошки

Китти — очень разговорчивая кошка. Всегда маукает в ответ, подчеркивает Светлана

Кошка по имени Китти обрела сегодня новую хозяйку. По словам совладелецы котокафе Murchim, животное жило у них с самого открытия заведения.







«По мере пристройства кошек и котов кафе заселяются новые постояльцы, но Китти — это кошка, которая живет у нас с самого открытия. Так совпало, что единственная до сих пор не пристроенная кошка оказалась у нас сотой, юбилейной», — пояснила корреспонденту НГС.НОВОСТИ Светлана Пальчунова.







Рассказывая о характере подопечной, девушка подчеркивает: такую разговорчивую даму еще надо поискать. В тоже время Китти самостоятельное животное — этим она и пленила будущую хозяйку.







«Девушке, которая заберет её, очень понравилось, что она кошка-компаньон, но в тоже время самодостаточная. Это не котенок, которому нужно постоянное внимание».







Новую владелицу Китти зовут Ксения





Котокафе Murchim больше года занимается поиском хозяев для бездомных животных — по меткому замечанию Светланы Пальчуновой, подбирает людей для котов и котов для людей.







«После карантина, которые длится около двух месяцев, мы их заселяем в кафе, куда люди могут прийти, познакомиться и выбрать себе питомца. Это наша основная цель и задача, ради которой мы работаем. Но также мы работаем, как досуговое заведение, где можно просто общаться с котиками».







Для того чтобы взять кошку домой, необходимо заполнить небольшую анкету, пройти собеседование и подписать договор. Эти меры позволяют оградить животных от живодеров.







«В договоре мы обязательно прописываем, что имеем право интересоваться судьбой животного, но при этом не досаждаем хозяину, не требуем еженедельного фотоотчета. С какой-то периодичностью созваниваемся. Обычно новые хозяева сами делятся с нами снимками», — поясняет совладелица Murchim.







В начале сентября НГС.НОВОСТИ писали о необычной акции. Новосибирцев позвали смотреть кино в компании дюжины котов.







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