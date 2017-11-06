Жители более 100 домов в Заельцовском районе остались без света

 Череда аварийных отключений продолжилась этим вечером в Заельцовском районе. Жители более 100 домов остались без электроэнергии.


По данным муниципального портала «Мой Новосибирск», отключение произошло в 18:00. В зоне аварии оказались здания, расположенные на улице Локомотивная, Студенческая, Жуковского, Победы, пер. Школьный, 30 лет Октября.


Жители более 100 домов в Заельцовском районе остались без света


В качестве причины аварии указывается «Повреждение линии ТП-395». Устранить неполадки планируют до 20:00. 


Сегодня НГС.НОВОСТИ писали о жителях Советского района, которые больше недели сидят без электричества


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