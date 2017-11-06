В метро запустили поезд революции


Анатолий Локоть побывал на открытии вагона-музея
Анатолий Локоть побывал на открытии вагона-музея

В новосибирском метро состоялась презентация новой экспозиции в поезде-музее — на этот раз вагон посвятили 100-летию Октябрьской революции.


Открытие экспозиции «Улицы революции» состоялось 6 ноября на станции метро «Площадь Гарина-Михайловского».


«Выставка в вагоне посвящена местам нашего города, которые связаны с революцией. Пассажиры метро узнают, как революционные события отразились в названиях улиц 3 Интернационала, Коминтерна, Осоавиахима, Большой МОПРа и Малой МОПРа, Серебренниковской, Сибревкома, Красина, Кропоткина, Фрунзе, Максима Горького, Щетинкина, Петухова, Громова, Горбаня, Якушева, Дуси Ковальчук, Романова, Семьи Шамшиных, Дмитрия Шамшурина и других», — сообщается на сайте пресс-службы Музея Новосибирска.


Открытие состоялось на станции метро «Площадь Гарина-Михайловского»
Открытие состоялось на станции метро «Площадь Гарина-Михайловского»


При создании композиции вагона-музея использовались архивные фотографии Анатолия Полякова и современные снимки Славы Степанова. В свой первый рейс вагон отправился со станции метро «Площадь Гарина-Михайловского».


29 сентября в новосибирском метрополитене появился вагон с телеграммой Сталина.

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