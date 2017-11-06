В метро запустили поезд революции





Анатолий Локоть побывал на открытии вагона-музея

В новосибирском метро состоялась презентация новой экспозиции в поезде-музее — на этот раз вагон посвятили 100-летию Октябрьской революции.





Открытие экспозиции «Улицы революции» состоялось 6 ноября на станции метро «Площадь Гарина-Михайловского».





«Выставка в вагоне посвящена местам нашего города, которые связаны с революцией. Пассажиры метро узнают, как революционные события отразились в названиях улиц 3 Интернационала, Коминтерна, Осоавиахима, Большой МОПРа и Малой МОПРа, Серебренниковской, Сибревкома, Красина, Кропоткина, Фрунзе, Максима Горького, Щетинкина, Петухова, Громова, Горбаня, Якушева, Дуси Ковальчук, Романова, Семьи Шамшиных, Дмитрия Шамшурина и других», — сообщается на сайте пресс-службы Музея Новосибирска.





Открытие состоялось на станции метро «Площадь Гарина-Михайловского»





При создании композиции вагона-музея использовались архивные фотографии Анатолия Полякова и современные снимки Славы Степанова. В свой первый рейс вагон отправился со станции метро «Площадь Гарина-Михайловского».





29 сентября в новосибирском метрополитене появился вагон с телеграммой Сталина.