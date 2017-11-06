На Плющихинском жилмассиве за день появилась свалка кирпичей

Жители Плющихинского жилмассива в Октябрьском районе Новосибирска обнаружили свалку кирпичей между домами № 21 и № 35 на улице Татьяны Снежиной.





По словам местной жительницы Марины, кирпичей с каждым днём становится всё больше.





«Вчера я пошла в магазин, там у нас небольшая тропиночка. Несколько куч кирпичей я заметила за мусорными ящиками, потом ещё и ещё. В конечном итоге насчитала 20 таких куч. Сегодня их стало ещё больше. Единственную тропинку грузовики превратили в пахотную землю — по грязи невозможно пройти», — рассказала корреспонденту НГС.НОВОСТИ девушка.





Как рассказала Марина, никаких объявлений о строительных работах не было, а в управляющей компании ответили, что они к свалке не имеют никакого отношения.





«То ли стройка будет, то ли что-то разбирают и сюда свозят весь мусор», — сетует девушка.





В УК «Достойный сервис», обслуживающей Плющихинский жилмассив, корреспонденту НГС.НОВОСТИ не смогли дать оперативный комментарий, сославшись на выходной день.





Свалки часто становятся объектом внимания новосибирцев. Так, 31 октября Новосибирская транспортная прокуратура потребовала убрать свалки, из-за которых над аэропортом Толмачёво кружат расплодившиеся вороны и голуби.