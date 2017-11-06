Спешащие по вызову пожарные протаранили легковушку в Железнодорожном районе

Авария произошла около 15:00
Авария произошла около 15:00

Днём 6 ноября на пересечении улицы Нарымской и улицы Сибирской в Железнодорожном районе Новосибирска столкнулись пожарная машина и Toyota RAV4.


Авария произошла около 15:00. Пожарные спешили по вызову.


«"Тойота" двигалась по улице Сибирской со стороны Вокзальной магистрали, пожарные спешили по вызову по улице Нарымской в сторону Вокзальной магистрали. Водитель "Тойоты" выехала на перекрёсток, где её снесла машина пожарных, ехавших с проблесковыми маячками и сиреной», — сообщают специалисты мобильного приложения «Автоспас».


По словам аваркомов, в аварии никто не пострадал, однако девушка находится в шоковом состоянии и не может ничего пояснить.


Пожарные спешили по вызову
Пожарные спешили по вызову


Днём 4 ноября на перекрёстке улиц Никитина и Панфиловцев Toyota Camry врезалась в машину «скорой помощи», которая спешила на срочный вызов. Водитель «Тойоты», как и врачи реанимобиля, не получили травм. В иномарке сработали подушки безопасности — из-за этого в машине разбито лобовое стекло.

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