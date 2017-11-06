В Новосибирске ищут пропавших неделю назад рыбаков

Новосибирские рыбаки ищут в Оби 50-летнего Андрея Тренева и 67-летнего Геннадия Казанкова, которые пропали во время рыбалки 28 октября.


Пропавшие Андрей Тренев (слева) и Геннадий Казанков (справа)
Пропавшие Андрей Тренев (слева) и Геннадий Казанков (справа)


«Пропали три человека. Ушли на рыбалку на лодке и исчезли. Лодка — старая "Казанка", неокрашенная. Мотор электрический. Позже одного нашли утонувшим недалеко от пирса НГТУ. Андрея и Геннадия ищем до сих пор. Поиски проводим каждый день. Специально для поисковиков организовано горячее питание», — рассказал корреспонденту НГС.НОВОСТИ друг пропавших Денис.


По словам молодого человека, на просьбу о помощи откликнулось около 15 новосибирских рыбаков.


«Пока не могу сказать, когда они (рыбаки. — А.С.) прибудут на место для поисков. Пока на месте работают спасатели и водолазы. Пока никаких результатов нет. Ищем кошками, эхолотами, колючей проволокой, загоняли рыболовецкие тралы, водолазы работают каждый день, но видимость нулевая», — рассказывает Денис.


Всех, кому что-либо известно о пропавших, просят позвонить по номеру 8-923-133-32-41.


В конце октября спасатели больше 5 дней искали пропавшего рыбака. 53-летний новосибирец Владимир Некрасов уехал рыбачить на Бердь и исчез вместе с лодкой.

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