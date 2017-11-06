Сибирячка купила в магазине овощи с камнем
Сибирячка нашла в замороженных овощах из магазина «Горожанка» камень весом 80 грамм.
По словам девушки, это уже не первая интересная находка в товарах магазина.
«Покупала в "Горожанке" на Пархоменко
Администратор магазина сообщила, что в таких находках нужно винить поставщика.
«К нам с такой проблемой никто не обращался. Покупатель может прийти, и ему вернут деньги. Даже если покупка распакованная — мы вернём деньги и заявим поставщику, что в его продукции сторонние предметы. Мы всегда идём на встречу покупателям, делаем возвраты. К сожалению, уточнить поставщика я в данный момент не смогу», — сообщила администратор магазина.
Подобный случай произошёл в октябре 2015 года, когда в результате проверки в одном из негосударственных детских садов в Калининском районе Новосибирска нашли каши с насекомыми и шелухой.
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Александр Сильченко
Фото предоставлено читательницей НГС