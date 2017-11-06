Сибирячка купила в магазине овощи с камнем

Камень трудно заметить в овощах

Сибирячка нашла в замороженных овощах из магазина «Горожанка» камень весом 80 грамм.







По словам девушки, это уже не первая интересная находка в товарах магазина.





«Покупала в "Горожанке" на Пархоменко № 21 . Это было вчера в обеденное время, купили овощи у них. Уже накипело просто, до этого мне попадались камни в сахаре, да и вообще в большинстве продуктов, продающихся на развес. Идти в другой магазин неудобно, здесь ближе и доступнее. В администрацию магазина я пока не обращалась, просто живу далеко, неудобно каждый раз возвращаться», — рассказала корреспонденту НГС.НОВОСТИ покупательница Мария.





Администратор магазина сообщила, что в таких находках нужно винить поставщика.





«К нам с такой проблемой никто не обращался. Покупатель может прийти, и ему вернут деньги. Даже если покупка распакованная — мы вернём деньги и заявим поставщику, что в его продукции сторонние предметы. Мы всегда идём на встречу покупателям, делаем возвраты. К сожалению, уточнить поставщика я в данный момент не смогу», — сообщила администратор магазина.





Подобный случай произошёл в октябре 2015 года, когда в результате проверки в одном из негосударственных детских садов в Калининском районе Новосибирска нашли каши с насекомыми и шелухой.