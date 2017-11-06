«Шкода» протаранила «Нексию» в ДТП на Ипподромской

Авария произошла около 13:30
Авария произошла около 13:30

Днём 6 ноября на улице Ипподромской в Октябрьском районе Новосибирска в ДТП попали Daewoo Nexia и Skoda Octavia.


Авария произошла около 13:30 недалеко от ТЦ «Спортмастер».


«Участники аварии двигались со стороны улицы Военной. "Шкода" — в левом ряду, Daewoo — в среднем ряду. Водитель Daewoo пошла на разворот из среднего ряда, из-за чего получила удар в бок от "Шкоды". От удара Daewoo отбросило на несколько метров», — рассказали специалисты мобильного приложения «Автоспас».


По словам аваркомов, водителя Daewoo Nexia увезли врачи «скорой помощи».


Водителя Daewoo увезли врачи «скорой помощи»
Водителя Daewoo увезли врачи «скорой помощи»


«После аварии водитель Daewoo пожаловалась на боль в ноге — прибывшие медики забрали девушку в больницу. Движение по Ипподромской затруднено — собралась пробка», — сообщают аваркомы «Автоспаса».


Днём 4 ноября на перекрёстке улиц Никитина и Панфиловцев Toyota Camry врезалась в машину «скорой помощи», которая спешила на срочный вызов. Водитель «Тойоты», как и врачи реанимобиля, не получили травм. В иномарке сработали подушки безопасности — из-за этого в машине разбито лобовое стекло.

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