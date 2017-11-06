«Шкода» протаранила «Нексию» в ДТП на Ипподромской

Авария произошла около 13:30

Днём 6 ноября на улице Ипподромской в Октябрьском районе Новосибирска в ДТП попали Daewoo Nexia и Skoda Octavia.







Авария произошла около 13:30 недалеко от ТЦ «Спортмастер».





«Участники аварии двигались со стороны улицы Военной. "Шкода" — в левом ряду, Daewoo — в среднем ряду. Водитель Daewoo пошла на разворот из среднего ряда, из-за чего получила удар в бок от "Шкоды". От удара Daewoo отбросило на несколько метров», — рассказали специалисты мобильного приложения «Автоспас».





По словам аваркомов, водителя Daewoo Nexia увезли врачи «скорой помощи».





Водителя Daewoo увезли врачи «скорой помощи»





«После аварии водитель Daewoo пожаловалась на боль в ноге — прибывшие медики забрали девушку в больницу. Движение по Ипподромской затруднено — собралась пробка», — сообщают аваркомы «Автоспаса».





Днём 4 ноября на перекрёстке улиц Никитина и Панфиловцев Toyota Camry врезалась в машину «скорой помощи», которая спешила на срочный вызов. Водитель «Тойоты», как и врачи реанимобиля, не получили травм. В иномарке сработали подушки безопасности — из-за этого в машине разбито лобовое стекло.